Bengü, eşi Selim Selimoğlu'yla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı

Bengü, ellerinde bardaklarla şömine önünde çekildikleri fotoğrafa '2+1' notunu düştü. Ancak fotoğraftaki bir detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.

O DETAY GÖZLERDEN KAÇMADI

Bengü ve eşinin elinde tutukları bardakların için boştu.

Takipçiler paylaşıma, 'Keşke bardakların içi de dolu olsaydı' yorumunu yaptı.

Öte yandan, Bengü ve eşinin doğacak bebeklerinin odası için 40 bin liralık harcama yapacakları konuşuluyor.