Bengü'nün paylaşımındaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı
16 haftalık hamile olan şarkıcı Bengü'nün, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı
Bengü, eşi Selim Selimoğlu'yla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı
Bengü, ellerinde bardaklarla şömine önünde çekildikleri fotoğrafa '2+1' notunu düştü. Ancak fotoğraftaki bir detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.
O DETAY GÖZLERDEN KAÇMADI
Bengü ve eşinin elinde tutukları bardakların için boştu.
Takipçiler paylaşıma, 'Keşke bardakların içi de dolu olsaydı' yorumunu yaptı.
Öte yandan, Bengü ve eşinin doğacak bebeklerinin odası için 40 bin liralık harcama yapacakları konuşuluyor.