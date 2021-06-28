Beni beğen, beni takip et

Aslan ateş elementidir. Dozunda ateş ısıtır, hayat verir; aşırısı ise yakar kül eder. Venüs’ün Aslan burcu seyahati sırasında cazibeli görünme arzumuz artacak. Işıltılı makyaj, gösterişli saçlar, iddialı renkler ön planda olacak. Ancak abartıya kaçmamız gerek. Aksi takdirde rüküş ve demode görünebilir, olduğumuzdan yaşlı bir portre çizebiliriz.

Oysa Aslan’da Venüs’ün ruhunda gençlik enerjisi vardır. Eğlenceden, iyi vakit geçirmekten keyif alır. Özgüvenini arttıran ortamlarda ondan mutlusu yoktur. Fiziksel görünüm de bu özgüven artışının en büyük destekçisidir. İçinde bulunduğumuz bu dönem, kıyafetimize, saçımıza, cildimize, kısaca genel görünümümüze her zamankinden daha çok dikkat etmemiz iyi hissetmemizin anahtarı olacak.

Selfie Güzelliği

Sosyal medya kullanıcıları özçekimlere (selfie), kendi resimlerini içeren paylaşımlara ağırlık verebilir. Göz önünde olmak, beğeni toplamak, iltifat almak önemli olacak. Fiziksel görünüme dayalı eleştiriler olursa da her zamankinden çok can sıkacak, dikkat!

Cildi pürüzsüz gösteren bb, cc ve hatta dd kremler, son yıllarda popüler olan selfie kremleri, dudak dolgunlaştırıcı jeller, kırmızı rujlar, hacim katan maskaralar, pırıltılı ten makyajı, saç şekillendiriciler, saçlardaki beyazları anında kapatan spreyler, rengârenk tırnaklar, tırnakta özel tasarımlar ve benzeri mükemmel ve gösterişli görünümü destekleyen ürünler favori olacak.

Her Yerde Bakımlı Görünüm

Evde, işte, sokakta, sporda, plajda, her yerde bakımlı ve güzel görünmek isteyeceğiz. Doğal görünümdense ışıltılı gözükmek tercihimiz olacak. Eşofman seçimimiz bile taşlı ve pırıltılı olabilir bu dönem

Saçlar İçin Hacim Vakti

Cansız ve bakımsız saçlara canlılık, ışıltı ve hacim kazandıracak şampuan ve bakımlar uygulamak için ideal zaman! Kafa derisine düzenli olarak masaj yaparak bu etkiyi arttırabilirsiniz.

Gençleşmek İçin Kendine Sor - Ben Ne İstiyorum?

Kendi arzularımızı ön plana alacağımız bir zamandayız. Ne istediğimizi bilmek, kendimizi önemsemek enerjimizi tazeleyecek. Taze enerji gençlik aşısı gibidir. Hem fizyolojik hem psikolojik olumlu etkiler sunar. Dolayısıyla bu günlerde “Ben ne istiyorum?” sorusu etkili bir antiaging bakım olabilir. Bu soruya vereceğiniz cevap da önemli. Gerçekçi, ulaşılabilir olmalı; en önemlisi de kendinize karşı dürüst olarak bu cevabı vermelisiniz.

Ay Küçülüyor - Form Tutma Zamanı

Dolunay–Yeniay fazları arasındayız. Ay küçülüyor. Bu dönemlerde kilo vermek, ödem ve toksin atmak daha kolaylaşır. Yapılan diyetlerin, detoks uygulamalarının etkisi artar. Buna karşılık eğer tüketim konusunda kaçamak yapacaksak da A

y küçülürken tercih etmeliyiz. Vücudun emilimi azalır, tüketilen gıdaların vücuttan atılımı hızlanır. Dolayısıyla kaçamakların kilo yapıcı etkisi daha düşüktür. Tercihen bir gün kaçamak, diğer günler ise sağlıklı ve hafif beslenme tercih ederek hem nefsimizi mutlu eder, hem kilomuzu kontrol edebiliriz.