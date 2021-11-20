Türkiye Beni bitirdi dedi, Songül'ü boğarak öldürdü!

Beni bitirdi dedi, Songül'ü boğarak öldürdü!

Türkiye

Beni bitirdi dedi, Songül'ü boğarak öldürdü!

Samsun'da arkadaşlık kurduğu Songül Değirmenci'yi evinde boğarak öldüren Nami Işık ifadesinde, 'Beni maddi ve manevi olarak bitirdi, öldürmeyi planlamıştım' dedi.

20 Kasım 2021, Cumartesi 17:28 Son Güncelleme:
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17 Kasım gecesi Samsun'un Bafra ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda 44 yaşındaki Songül Değirmenci'den haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

İhbarla adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde, Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Değirmenci'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatan ekipler, saat 01.30 sıralarında binadan çıkan şüpheliyi tespit etti. Yapılan incelemede şüphelinin, 57 yaşındaki Nami Işık, olduğu belirlendi.

Kamu kurumunda çalıştığı öğrenilen Işık, iş yerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgusunda Değirmenci'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden Işık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞTIM'

Kentte 1 yıl önce eşinden boşandığı belirlenen Nami Işık'ın, Songül Değirmenci ile arkadaşlık kurmaya başladığı ve son zamanlarda aralarında sorunlar çıktığı öğrenildi. Işık'ın savcılıkta verdiği ifadesinde de "Beni maddi ve manevi olarak bitirdi. Öldürmeyi planlamıştım" dediği belirtildi. 

Emre ŞAHİNOL/ BAFRA (Samsun), (DHA)

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