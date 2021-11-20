Magazin Beni Çok Sev filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix’in yeni filmi Beni Çok Sev hakkında merak edilenler…
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Beni Çok Sev filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix’in yeni filmi Beni Çok Sev hakkında merak edilenler…

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Beni Çok Sev filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix’in yeni filmi Beni Çok Sev hakkında merak edilenler…

Beni Çok Sev filmi, 19 Kasım’da Netflix’te yayınlanmasının ardından en çok merak edilen yapımlar arasına girdi. Yedinci Koğuştaki Mucize filmi ile büyük başarı yakalayan Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetilen Beni Çok Sev filminin konusu ve oyuncuları da büyük beğeni topladı. İşte, Netflix’in yeni filmi Beni Çok Sev hakkında merak edilenler…

20 Kasım 2021, Cumartesi 16:22 Son Güncelleme:
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Netflix’in yeni filmi Beni Çok Sev, dev oyuncu kadrosu ve dramatik konusuyla izleyenlerden tam not aldı. Songül Öden’in uzun süre sonra yeniden kamera karşısına geçtiği Beni Çok Sev filminde, usta oyuncu Ercan Kesal ile Sarp Akkaya ve Aleyna Özgeçen de başarılı oyunculuklarıyla izleyenleri hayran bırakıyor…

BENİ ÇOK SEV FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sedat, Konya kapalı cezaevinde gardiyan olarak çalışmaktadır. Sedat, kendisine verilen görev nedeniyle mahkum olan Musa’yı bir günlüğüne cezaevinden çıkararak memleketine götürür. Musa, hapishanede olduğu 14 yılın ardından annesini, karısını ve kendisinden uzaklaşan kızı Yonca’yı ilk defa görür.

Kızı ile çok güzel bir gün geçiren Musa, bir şeylerin yanlış gittiğine dair bir hisse kapılır. Çok geçmeden annesi Musa’dan sakladıkları her şeyi anlatır. Yonca aslında Musa’nın kızı değildir. Kızının öldürüldüğünü öğrenen Musa, onun başına gelenleri öğrenmek zorundadır.

BENİ ÇOK SEV OYUNCULARI KİMLER?

  • Songül Öden,
  • Sarp Akkaya,
  • Aleyna Özgeçen,
  • Ercan Kesal,
  • Güner Özkul,
  • Füsun Demirel,
  • Ushan Çakır.

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