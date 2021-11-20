Netflix’in yeni filmi Beni Çok Sev, dev oyuncu kadrosu ve dramatik konusuyla izleyenlerden tam not aldı. Songül Öden’in uzun süre sonra yeniden kamera karşısına geçtiği Beni Çok Sev filminde, usta oyuncu Ercan Kesal ile Sarp Akkaya ve Aleyna Özgeçen de başarılı oyunculuklarıyla izleyenleri hayran bırakıyor…

BENİ ÇOK SEV FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sedat, Konya kapalı cezaevinde gardiyan olarak çalışmaktadır. Sedat, kendisine verilen görev nedeniyle mahkum olan Musa’yı bir günlüğüne cezaevinden çıkararak memleketine götürür. Musa, hapishanede olduğu 14 yılın ardından annesini, karısını ve kendisinden uzaklaşan kızı Yonca’yı ilk defa görür.

Kızı ile çok güzel bir gün geçiren Musa, bir şeylerin yanlış gittiğine dair bir hisse kapılır. Çok geçmeden annesi Musa’dan sakladıkları her şeyi anlatır. Yonca aslında Musa’nın kızı değildir. Kızının öldürüldüğünü öğrenen Musa, onun başına gelenleri öğrenmek zorundadır.

BENİ ÇOK SEV OYUNCULARI KİMLER?