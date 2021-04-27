Beni tanı bakalım (Oyun)
Çocuğunuzun bu oyunla kısa süreli hafızasının güçlenmesini ve dokunma duyusunu kullanarak akıl yürütme becerisini kullanmasını sağlayacaksınız. Tahmin etmeye çalışırken attığınız kahkahalar da bu oyunun bonusu olacak.
27 Nisan 2021, Salı 14:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Tabak ya da tepsi, küçük nesneler / Yaş: 4+
NASIL OYNANIR?
Bir tepsi veya tabağın içerisine evdeki küçük nesneleri koyun. Çocuğunuz bu nesneleri kısa bir süre gördükten sonra tabağın üzerini örtün ve nesneleri karıştırın. Çocuğunuz nesnelere dokunsun ve doğru bir tahminde bulunmaya çalışsın. Seçtiğiniz eşyaların çocuğunuzun günlük kullanımda daha az karşılaştığı objeler olmasına özen gösterin.