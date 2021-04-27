Beni tanı bakalım (Oyun)

MALZEMELER

Tabak ya da tepsi, küçük nesneler / Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Bir tepsi veya tabağın içerisine evdeki küçük nesneleri koyun. Çocuğunuz bu nesneleri kısa bir süre gördükten sonra tabağın üzerini örtün ve nesneleri karıştırın. Çocuğunuz nesnelere dokunsun ve doğru bir tahminde bulunmaya çalışsın. Seçtiğiniz eşyaların çocuğunuzun günlük kullanımda daha az karşılaştığı objeler olmasına özen gösterin.