Beni Türk hekimlerine emanet ediniz!

Bölgelere göre hastalık riskleri

Dünyanın belli coğrafyalarında görülen hastalıklar vardır. Bu hastalıklara bölgesel, yani “endemik” adını veririz. Daha da ilginci bazı ülkelerde bazı hastalıklar daha sık görülür. Ülkelerin kuruluş ve yıllık Güneş dönüşü haritalarını inceleyerek sağlık riskleri konusunda bilgi edinebiliriz.

Değme ceerrahların yapamadığı

Cerrahi konusunda da çok başarılıyız, yurt dışında yapılamayan çoğu ameliyat ülkemizde başarıyla yapılabiliyor, en yeni teknikleri uygulamakta da gecikmiyoruz. Tıbbi astrolojide Mars cerrahi ile ilişkili görülür. Kuruluş haritamızda Mars 4. evimizde ve aslında rahat olmadığı Terazi burcunda. Kiron ile uzak karşıtlığı sağlıkçılarımızın zaman zaman şiddete maruz kaldığını gösterebilir. Mars Terazi burcunda yeterince tanınmamak ve değeri bilinmemek ile ilişkili olabilir. Bu cerrahlarımızdan yalnızca birinden bahsedeceğim bugün.

Kiron'umuz konuşuyor

Tıbbi astrolojide 10. ev tedavilerle ilişkili görülür. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş haritasında 10. evin sonunda, 11. evin girişine yakın yerleşmiş Kiron’umuz şifa konusunda ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Şifacı Kiron haritamızda Delta Cephei (Kralın Tacı) yıldızıyla ve diğer birkaç yakın yıldızla kavuşum yapıyor. Bilim adamı, mucit ve sanatçı Leonardo de Vinci, elektrik pilini bulan fizikçi Alessandro Volta, antiseptik cerrahinin babası doktor Joseph Lister, adli patolog ve cerrah doktor Joseph Bell haritalarında bu yıldızların etkilerini gördüğümüz kişilerden bazıları. Gerçekten de teknik ve altyapı imkansızlıklarına rağmen, çoğu tedavide inanılmaz başarılıyız. Hekimlerimiz doğru teşhis ve doğru ilaç seçimi konusunda çok iyi, sağlık çalışanlarımızın elleri çok hünerli. Bunu gerçek bilgilere ve gözlemlere dayanarak başım dik, alnım açık, övünerek ve gurur duyarak yazıyorum. ‘Sans klinik’ dediğimiz doğru teşhis koyma hissiyatı hekimlerimizde muhteşem gelişmiş durumda.

Her çabaya, her emeğe değersiniz!

Destanlar yazmış, gönlü gani TÜRK HALKI hizmeti o kadar hak ediyor ki, keşke her birimiz bir Münir Derman, bir Gazi Yaşargil olabilseydik, keşke bedeni şartlara tabii olmasaydık da hizmetimizde sınır olmasaydı. Belki onlar kadar olamıyoruz, ama emin olun tüm sağlıkçılar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bizi gayrete getiren, bizlere güç veren sizlerin takdiri ve hiçbir madalya, hiçbir maddi kazanç bunun yerini tutamaz inanın.

Verem cerrahisinde bir numarayız

Verem hastalığında özellikle de apse ya da tedaviye direnç olduğunda cerrahi yaklaşım seçeneği gittikçe daha çok kabul görüyor. Dünyadaki büyük cerrahi merkezlerden bile hastalar yönlendiriliyor verem cerrahisi konusunda ülkemize. Aslında şaşırmamak lazım. Kuruluş haritamızda Güneş’imiz Gagrux yıldızı ile kavuşum yapıyor. Gagrux iyicil etkili bir yıldız olmasına rağmen, başta akciğer hastalıkları gibi sağlık risklerine de işaret edebiliyor. Malum verem ülkemizde hala tamamen yok edemediğimiz bir hastalık. İkizler burcunu yöneten Merkür de haritamızda Satürn ile birleşiyor ve yanmaya yaklaşıyor. İkizler burcu akciğerin verem mikrobunun çok sevdiği üst kısımları ile ilişkilidir. Satürn de bir anlamda veremin granülom adını verdiğimiz doku sertleşmelerine işaret ediyor.

Bir Türk doktoru: Münir Derman

1909 yılında Trabzon’da dünyaya gelen ve hekimlik eğitimi sonrası genel cerrahi uzmanlığını tamamlayan Op. Dr. Münir Derman Eskişehir Devlet Hastanesi’nde 22 yıl operatör doktor olarak çalışarak altı binden fazla ameliyat yapmıştı. 1962 yılında hastaneye getirilen bir gencin tamamen kopmuş bacağını olayın üzerinden 2.5 saat kadar süre geçmesine, o dönemin teknolojisine ve şartlarına rağmen dikmeyi ve tutturmayı başarmış, tüm dünyadaki tıp çevrelerince başarısı büyük takdir ve hayret uyandırmıştı. Kendisine birçok ülkeden davetler, o dönemin A.B.D. başkanı John F. Kennedy tarafından takdirname ve madalya gönderilmişti. Bir tek bizim yetkili makamlardan takdir gelmemesi üzmüştü biraz onu, ama demiştik ya, Mars Terazi’de, olacak o kadar. Çok da mütevaziydi, ameliyatı nasıl başardığı sorusuna cevabı netti: “Başarı Türk doktorlarına aittir!”

Mucize ameliyatlar yapmaya devam etti





Bu mucize ameliyattan sonra çok sevgili Dr. Münir Derman ülkesinde kalıp mucize ameliyatlar yapmaya devam etti. Çok tehlikeli göğüs ameliyatları, günümüzde bile dikilerek tutturulamayan kopuk azalar Münir Derman’ın başarılı ellerinden kaçamadı.