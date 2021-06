Beni zorluyor mu?

Kendinizi “Yaramazlık yapma!” derken buluyor olabilirsiniz ya da yaramaz olduğunu düşünürken… Belki de bazen zihninizden “Beni denemek için yapıyor”, “Beni zorluyor” gibi düşünceler de geçebilir. Bunları düşünüyor olmanız, bu süreçlerde zorlanıyor olmanız o kadar anlaşılır ki. Çocuğunuz anlatamıyor, siz anlamıyorsunuz…

Bir taraftan da bu düşünceler olduğunda çocuğunuza sinirlenebilirsiniz ve birbirinizi anlamanız daha da güçleşebilir. Çocuğunuz hoşa gitmeyen bir davranış sergilediğinde bunun birçok sebebi olabilir, onu anlamaya çalışmaya ne dersiniz? Çocuğunuzun bir ihtiyacı olabilir, belki farkında değil belki ifade edemiyor…

Neye ihtiyacı var acaba?

Yorgun ya da aç olabilir mi? Bağ kurmaya ihtiyacı olabilir mi? Sevilmeye ilgi görmeye ihtiyacı olabilir mi? Duygusal olarak zorlanıyor olabilir mi? Korku ya da kaygı hissediyor olabilir mi? Belki de içinde bulunduğu gelişimsel evreyle ilgili olabilir mi? Onun bile duyamadığı ihtiyacını fark etmesine yardımcı olmak sizin çocuğunuzla olan bağınızı da kuvvetlendirmenizi sağlayacaktır. Evet, her ihtiyacı her daim karşılanabilir olmayabilir ama bu ihtiyacı fark etmeniz onun ileride ifade edebilmesini ve o an bunu konuşabilmenizin yolunu açar. Hangi ihtiyacı ya da yaşadığı duygu, durum ile ilgili olduğunu bulabilmek, fark edebilmek bazen zorlayıcı olabilir. Bu süreci kolaylaştırmak için çocuğunuzun davranışlarını gözlemlemek çok kıymetli, hangi davranışları hangi zamanlarda sergilediği, hangi ihtiyacıyla ilgili olarak bu davranışı sergilediğini anlamanıza yardımcı olabilir. Böylece çocuğunuzla da bu ihtiyacını nasıl anlayabileceği ve nasıl ifade edebileceği konusunda alternatifler üretebilirsiniz.