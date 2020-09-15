Benik Afobe Trabzonspor için İstanbul'a geldi
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Kongolu forvet Benik Afobe İstanbul'a geldi. Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Stoke City ile Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe için prensip anlaşmasına vardı.
15 Eylül 2020, Salı 17:25 Son Güncelleme:
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Alexander Sörloth ile yolların ayrılma ihtimali büyüyünce forvet arayışına giren Trabzonspor, Stoke City'den Benik Afobe ile anlaşmaya vardı. Golcü futbolcu İstanbul'a geldi.
Sörloth ile yolları ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Stoke City ile Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe için prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor, Benik Akobe ile de anlaştı ve oyuncuyu Türkiye'ye getirdi.
27 yaşındaki Benik Afobe ile 2019 yazında Fenerbahçe de ilgilenmişti.
Spor Arena
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