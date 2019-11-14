Benim Adım Melek 8. bölümde ne oldu? 9. yeni bölüm fragmanı

Başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Almanya'ya gitmeyi başaramayan Alpay, Küçük Seyitali ile Antep'te kalakaldı. Seyitali, Melek’e ve ailesine sahip çıktı.

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Funda, paraları alıp ortalıktan kayboldu. Alpay, çaresizlikle küçük Seyitali'yi annesine teslim edecek mi?









Karadağ konağında Kadriye'nin düşmesi paniğe sebep olur. Tüm acılar bir anda Karadağların üstüne çökmüştür. Kerem, delikanlılığın verdiği fevrilikle iyilik yapayım derken göz mü çıkaracak? Halil'den gelen haber Seyitali'nin yüzünü güldürür. Melek, heyecanla giderken fark etmediği şey ne olacak?

Alpay, sonunda istediğini elde eder. Küçük Seyitali'yle Almanya'ya gitmek için havaalanındadır. Defne, istemeden de olsa babasının oyununa alet olur ve şüpheleri üzerine çeker.

Almanya'da kendisini bekleyen sürprizi öğrenen Alpay'ın yeni planı ne olacak? Seyitali, yaşanan bunca olaydan sonra Melek'e babalığını yapacak mı? Geçmişte yaşamaya devam eden Mithat, yine kime, neden düşman kesilecek?

Defne, avlunun ortasında perişan halde herkese suçsuz olduğunu anlatmaya çalışırken Kadriye'nin çığlığıyla arada kalan Melek, Kadriye'ye mi yardım edecek yoksa kızı Defneye mi?





Benim Adım Melek 9. yeni bölüm fragman