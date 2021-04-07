Magazin Benim Adım Melek dizisinin final tarihi belli oldu

Benim Adım Melek dizisinin final tarihi belli oldu

Magazin

Benim Adım Melek dizisinin final tarihi belli oldu

2 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Benim Adım Melek dizisinin final yapacağı ortaya çıktı. 60. bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin 6 bölüm sonra veda edeceği öğrenildi.

07 Nisan 2021, Çarşamba 19:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TRT'nin Üs Yapım imzalı "Benim Adım Melek" dizisi başarılı geçen 2 sezonun ardından finale doğru yaklaşıyor. Cem Akyoldaş'ın yönettiği sevilen proje 66. bölümde ekrana veda edecek.

TV100'ün haberine göre; Gazinantep'te çekilen, başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi ve Şerif Sezer'in paylaştığı, hikayesiyle 2 sezondur dizi severleri ekrana kilitlemeyi başaran Benim Adım Melek dizisi yeni sezonda olmayacak.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Benim aşkım eski bir melek
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Mekanlar taşınıyor
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Kilo verince revaçta oldum
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
5 Nisan haftasına astrolojik bakış: Bağışıklığınızı güçlendirin!
Öner Döşer
Hande Kazanova
5 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Olaylı gecenin perde arkası
Suna Akyıldız
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Billie Eilish
Funda Duru
Şirin Sever
Yeni AKM çok iddialı
Şirin Sever
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ceyda Ateş’in kızı Talia kocaman gülüşü ile kalpleri ısıttı!