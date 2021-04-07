Benim Adım Melek dizisinin final tarihi belli oldu
2 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Benim Adım Melek dizisinin final yapacağı ortaya çıktı. 60. bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin 6 bölüm sonra veda edeceği öğrenildi.
07 Nisan 2021, Çarşamba 19:05 Son Güncelleme:
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TRT'nin Üs Yapım imzalı "Benim Adım Melek" dizisi başarılı geçen 2 sezonun ardından finale doğru yaklaşıyor. Cem Akyoldaş'ın yönettiği sevilen proje 66. bölümde ekrana veda edecek.
TV100'ün haberine göre; Gazinantep'te çekilen, başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi ve Şerif Sezer'in paylaştığı, hikayesiyle 2 sezondur dizi severleri ekrana kilitlemeyi başaran Benim Adım Melek dizisi yeni sezonda olmayacak.