TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Benim Adım Melek dün akşam 11. bölümü ile ekrana geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Benim Adım Melek'te Alpay, Halil ve Melek arasındaki dedikoduyu hana yayıyor. Ortalık karışıyor. Cumali'nin karşısına çıkan Alpay, Halil'le ilgili söyledikleri Cumali'yi büyük bir yıkıma uğratıyor.

Benim Adım Melek 12. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm 11 Aralık Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak.





Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?





Alpay'ın ortalığı karıştırması okların Melek ve Halil üzerine çevrilmesine sebep oluyor. Cumali, Halil'i evlendirmeyi kafasına koyuyor. Seyit Ali ise dükkanı Cumali'ye devretmeye karar veriyor. Halil ve Melek'i neler bekliyor merak konusu.