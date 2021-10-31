Benim Hayatım dizisinin Ali’si Genco Özak, en son haziran ayında final yapan Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakteri ile televizyonlarda yer almıştı. Yeni sezonda Benim Hayatım dizisinin Ali’sini canlandıran Genco Özak’ın hayatı ve daha önce yer aldığı diziler ve filmler araştırılmaya başlandı…

BENİM HAYATIM DİZİSİNİN ALİ’Sİ GENCO ÖZAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

22 Kasım 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Genco Özak, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı. Oyunculuğa adımını ise 2014 yılında rol aldığı Kocamın Ailesi ile attı.

1.84 metre boyunda, 79 kilo ve Akrep burcu olan Genco Özak, en son Çukur dizisinde Kulkan Erdenet’i canlandırmıştı…

GENCO ÖZAK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2021- Çukur (Kulkan Erdenet) (TV Dizisi)

2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)

2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)

2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)

2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)

ALİ ASLAN KİMDİR?

Ali, Harisoğlu holdingin bünyesinde çalışan idealist bir avukattır. Şirketin düzenlediği yarışmayı kazanan Hayat’ı görür görmez aşık olur. Türlü entrikaya ve kötülüğe rağmen aşkı için sonuna kadar mücadele edecektir.