Benim Hayatım dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Benim Hayatım nerede çekiliyor?
Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Benim Hayatım dizisi, konusu ve oyuncularıyla dizi severlerin dikkatini çekmeye başladı. Türk televizyonlarının usta isimlerinin yanı sıra başarılı genç oyuncularıyla da ilgi toplayan Benim Hayatım dizisi hakkında merak edilenleri bir araya getirdik…
31 Ekim 2021, Pazar 17:56 Son Güncelleme:
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Benim Hayatım dizisi hayallerinin peşinden koşan güçlü kadınları, evlatları için en iyisini isteyen anne babaları ve bu yolda nelerin göze alınabileceğini anlatmasının yanı sıra aşkın gücünü de gözler önüne seriyor. Hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a gelen Hayat ve kızına desteğini esirgemeyen Ökkeş’in İstanbul’da hiç beklemedikleri olaylarla karşılaşması ise dizinin hikayesini şekillendiriyor. İşte, Benim Hayatım dizisinin konusu oyuncuları ve çekildiği mekanlar…
BENİM HAYATIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Benim Hayatım dizisi hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatıyor.
Yirmili yaşlarında modacı olma hayaliyle yanıp tutuşan Hayat, bu hayalini gerçekleştirmek için babasını da peşinden sürükleyerek İstanbul’a gelir. Burada Harisoğlu Holding’in düzenlediği yarışmaya katılır. Ancak holdingin sahibi Yılmaz Harisoğlu, Hayat’ın babasının can düşmanıdır ve intikamını almak için elinden geleni ardına koymaz…
BENİM HAYATIM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Hayat Öksüz: Nilsu Berfin Aktaş
- Ökkeş Öksüz: Savaş Özdemir
- Ali Aslan: Genco Özak
- Yılmaz Harisoğlu: Uğur Çavuşoğlu
- Ufuk Harisoğlu: Ali Burak Ceylan
- Aheste Harisoğlu: Nilüfer Açıkalın
- Meral Uslu: Öykü Çelik
- Vedat Uslu: Önder Açıkbaş
- Yasemin Korhan: Aleyna Solaker
- Pınar Yokuşlu: Hira Koyuncuoğlu
- Yadigar Aslan: Koray Şahinbaş
- Zehra Aslan: Zeynep Kumral
- Heves Zarifçe: Belgin Şimşek
- Ahu Hatay: Pelin Uluksar
- Hakkı Ceylan
- Handan Korhan
- Bekir Korhan
- Davut Tosun
BENİM HAYATIM NEREDE ÇEKİLİYOR?
Star TV ekranlarının yeni dizisi Benim Hayatım İstanbul’da çekiliyor ancak dizinin hangi ilçe ve semtlerde çekildiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor…