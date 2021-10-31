Benim Hayatım dizisi hayallerinin peşinden koşan güçlü kadınları, evlatları için en iyisini isteyen anne babaları ve bu yolda nelerin göze alınabileceğini anlatmasının yanı sıra aşkın gücünü de gözler önüne seriyor. Hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a gelen Hayat ve kızına desteğini esirgemeyen Ökkeş’in İstanbul’da hiç beklemedikleri olaylarla karşılaşması ise dizinin hikayesini şekillendiriyor. İşte, Benim Hayatım dizisinin konusu oyuncuları ve çekildiği mekanlar…

BENİM HAYATIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Benim Hayatım dizisi hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatıyor.

Yirmili yaşlarında modacı olma hayaliyle yanıp tutuşan Hayat, bu hayalini gerçekleştirmek için babasını da peşinden sürükleyerek İstanbul’a gelir. Burada Harisoğlu Holding’in düzenlediği yarışmaya katılır. Ancak holdingin sahibi Yılmaz Harisoğlu, Hayat’ın babasının can düşmanıdır ve intikamını almak için elinden geleni ardına koymaz…

BENİM HAYATIM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Hayat Öksüz: Nilsu Berfin Aktaş

Ökkeş Öksüz: Savaş Özdemir

Ali Aslan: Genco Özak

Yılmaz Harisoğlu: Uğur Çavuşoğlu

Ufuk Harisoğlu: Ali Burak Ceylan

Aheste Harisoğlu: Nilüfer Açıkalın

Meral Uslu: Öykü Çelik

Vedat Uslu: Önder Açıkbaş

Yasemin Korhan: Aleyna Solaker

Pınar Yokuşlu: Hira Koyuncuoğlu

Yadigar Aslan: Koray Şahinbaş

Zehra Aslan: Zeynep Kumral

Heves Zarifçe: Belgin Şimşek

Ahu Hatay: Pelin Uluksar

Hakkı Ceylan

Handan Korhan

Bekir Korhan

Davut Tosun

BENİM HAYATIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Benim Hayatım İstanbul’da çekiliyor ancak dizinin hangi ilçe ve semtlerde çekildiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor…