Benim Hayatım dizisi ilk bölümüyle görücüye çıkarken, dizinin konusu kadar oyuncuları da merak edilenler arasında girdi. Televizyonların usta isimlerinin yanı sıra son zamanların yıldızı parlayan genç isimlerin de yer aldığı oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Savaş Özdemir, Genco Özak ve Uğur Çavuşoğlu başrolleri paylaşıyor. İşte, Benim Hayatım’ın oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler…

BENİM HAYATIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Benim Hayatım dizisi hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatıyor.

Yirmili yaşlarında modacı olma hayaliyle yanıp tutuşan Hayat, bu hayalini gerçekleştirmek için babasını da peşinden sürükleyerek İstanbul’a gelir. Burada Harisoğlu Holding’in düzenlediği yarışmaya katılır. Ancak holdingin sahibi Yılmaz Harisoğlu, Hayat’ın babasının can düşmanıdır ve intikamını almak için elinden geleni ardına koymaz…

Hayat Öksüz: Nilsu Berfin Aktaş

Hayat, yirmili yaşların başında modacı olmak isteyen hırslı bir genç kızdır. Hayalleri için babasını da peşinden İstanbul’a sürüklemiştir. Asla pes etmeyen inatçı karakteriyle yaşından büyük işler başarmaktadır. Harisoğlu Holding’in düzenlediği yarışmaya katılması hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını değiştirecektir.

Ökkeş Öksüz: Savaş Özdemir

Ökkeş, kızının hayalleri için memleketini bırakıp İstanbul’a yerleşen gururlu bir babadır. İstanbul’da hayatta kalabilmek için gurur ve intikam arasında bir seçim yapacaktır.

Ali Aslan: Genco Özak

Ali, Harisoğlu holdingin bünyesinde çalışan idealist bir avukattır. Şirketin düzenlediği yarışmayı kazanan Hayat’ı görür görmez aşık olur. Türlü entrikaya ve kötülüğe rağmen aşkı için sonuna kadar mücadele edecektir.

Yılmaz Harisoğlu: Uğur Çavuşoğlu

Harisoğlu holdingi yıllardır başarıyla yürüten tavizsiz ve güçlü bir iş adamıdır. Hedefine giden yolda oğlunun bile gözünün yaşına bakmaz. Eski düşmanı Ökkeş’den intikam almak içinse elinden geleni yapacaktır.

Ufuk Harisoğlu: Ali Burak Ceylan

Harisoğlu Holding’in tek varisi, çapkın ve başına buyruk bir delikanlıdır. Babasının ismi altında ezilmiştir. Bu ezikliğin acısını kadınlardan çıkarmakta ve çoğu zaman kontrolünü kaybetmektedir. Yaşadığı platonik aşkla saplantılı bir adama dönüşür.

Şaheste Harisoğlu: Nilüfer Açıkalın

Yılmaz Harisoğlu’nun eşi, güçlü ve otoriter bir kadındır. En büyük derdi ailesini bir arada tutabilmektir. Kocasının ilgisini kaybetmeye başladığını hissettiğinde onu kaybetmemek için sonuna kadar savaşacaktır.

Meral Uslu: Öykü Çelik

Maceraperest kocasına rağmen evini ayakta tutan mücadeleci bir kadındır. Temizliğe giderek geçimini sağlamaktadır. Üvey abisi ve yeğeni evlerinde kalmaya başlayınca hayatı değişir. Yeğeninin Harisoğlu Holding’e girmesi ve zengin olma ihtimali, talihsiz kaderini değiştirecek yegâne şanstır.

Vedat Uslu: Önder Açıkbaş

Renkli bir hayatı olan Vedat maceraperestliğiyle kendini de etrafındakileri de belaya sürükleyen biridir. Çalışmak lügatında olmamasına rağmen sevimli tavrıyla karısının göz bebeğidir. Fırsatçılığı ve kıvrak zekasıyla, bir gün voleyi vuracağını düşünmektedir. Tembel ama bir o kadar da eğlencelidir.

Yasemin Korhan: Aleyna Solaker

Çekiciliği kadar aklıyla da tuttuğunu koparan bir kadındır. Genç yaşına rağmen aile şirketinde işleri idare edebilecek kadar beceriklidir. Geçmişine dair sırlar ortaya çıkınca aile hayatı kökünden sarsılır.

Pınar Yokuşlu: Hira Koyuncuoğlu

Nam salmış bir tefecinin yeğeni ve gözü kara bir kadındır. İstediğini elde etme konusunda kural tanımaz. Karşısında kim olursa olsun kendine yapılanı cezasız bırakmaz.

Yadigar Aslan: Koray Şahinbaş

Yılmaz Harisoğlu’nun sağ kolu ve kara kutusudur. Geçmişten gelen sırları bildiği için bir yaverden fazlasıdır. Gerektiğinde her türlü kirli işi yapacak kadar sadık ve korkusuzdur. Beklenmedik bir aşk onu ikilem arasında bırakacaktır.

Zehra Aslan: Zeynep Kumral

Harisoğlu Holding’in patroniçesi Şaheste’nin kız kardeşi ve sağ koludur. Şaheste’nin bütün sırlarına vakıftır. Oğlunun iyi bir hayat yaşaması için kendi tutku ve hırslarından vazgeçmiştir. Sözünden çıkmadığı ablasını, oğlu Ali yüzünden karşısına alınca bastırdığı tutkular açığa çıkacaktır.

Heves Zarifçe: Belgin Şimşek

Yetim büyüyen Heves, Harisoğlu konağında evi idare eden yardımcıdır. Ali’nin ev içindeki en yakın sırdaşıdır.

Ahu Hatay: Pelin Uluksar

Harisoğlu Holding’in genç yöneticisi alımlı ve başarılı bir kadındır. Şirketin varisi Ufuk’a meftundur. Onun kadınlarla ilişkilerini bir hevesten ibaret görmektedir. Ufuk’un gözünde bir dost olsa da eninde sonunda kendisine varacağını düşünmektedir. Hedefine sabır ve sükunetle gider.

Hakkı Ceylan: Acımasızlığıyla nam salmış Hakkı İstanbul’un korkulan tefecilerinden biridir. İstanbul’da ondan habersiz kumar oynanan bir yer yoktur. En büyük zaafı yeğeni Pınar’dır.

Handan Korhan:

Yılmaz’ın kız kardeşi, alımlı ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadındır. Aşık olduğu adamı kendisinden koparan abisini hiç affetmemiştir. Yıllar sonra karşılaşacağı büyük sürpriz aşk ve intikam arasında gelgitler yaşamasına sebep olacaktır.

Bekir Korhan:

Handan’ın kocası Bekir, Yılmaz’ın asker arkadaşı ve dostudur. İlgili bir baba ve itibarı olan bir iş adamıdır. Şirketin yüzde elli hissesini karısı Handan’a vermiştir. Mutlu iş ortaklığı mutlu bir evlilik getirmemiştir. Kızları Yasemin için evliliği aşktan yoksun bir şekilde devam ettirmektedirler.

Davut Tosun:

Yeraltı dünyası ve zenginlerin oyun oynadığı kumarhanenin sahibidir. Meslek gereği Harisoğlu dahil birçok iş adamıyla ilişki içindedir. Para ve menfaat için her şeyi yapabilecek bir adamdır. Dinlediği tek kişi Hakkı’dır.