Çocukluk yaşlarından itibaren spora ilgi duyan Benim Hayatım’ın Ufuk’u Ali Burak Ceylan, lisans eğitimini de Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü'nde aldı. Mezuniytenin ardından oyunculuk eğitimi de alan yakışıklı oyuncu profesyonel oyunculuğa ise Kara Sevda dizisi ile adım attı. İşte, Benim Hayatım dizisinde Ufuk Harisoğlu karakterini canlandıran Ali Burak Ceylan’ın biyografisi ve oynadığı diziler…

BENİM HAYATIM DİZİSİNİN UFUK’U ALİ BURAK CEYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

26 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul’da doğan Ali Burak Ceylan’ın bir abisi ve bir ablası vardır. 14-16 yaşlarındayken Demir sporda başarılı bir güreşçi olan Ali Burak Ceylan, geçirdiği rahatsızlık yüzünden güreşi bıraktı ve hemen ardından binicilik sporuna başladı.

Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Bedensel ve zihinsel engelli vatandaşlara atla terapi ve rehabilitasyon çalışmalarında bulundu.

2014 yılında “Diriliş Ertuğrul” dizisinde birkaç bölümünde at binme sahnelerinde küçük bir rol alan Ali Burak Ceylan, 2015 yılında yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı ve başrolünde Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu’nun oynadığı “Kara Sevda” dizisi ile profesyonel oyunculuğa adım attı.

2017 yılında yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın yaptığı ve Öykü Karayel, Gökhan Alkan, Ege Kökenli, Hakan Gerçek ve Fatih Dönmez’in yer aldığı Kalp Atışı adlı dizide Oğuz karakterini canlandırdı.

ALİ BURAK CEYLAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2017 - Kalp Atışı (Oğuz Dağçakrak)

2016 - Reis (Korhan)(Sinema Filmi)

2015 - 2016 - Kara Sevda (Tufan Kaner)

2014 - Diriliş Ertuğrul

UFUK HARİSOĞLU KİMDİR?

Harisoğlu Holding’in tek varisi, çapkın ve başına buyruk bir delikanlıdır. Babasının ismi altında ezilmiştir. Bu ezikliğin acısını kadınlardan çıkarmakta ve çoğu zaman kontrolünü kaybetmektedir. Yaşadığı platonik aşkla saplantılı bir adama dönüşür.