Magazin Benim Hayatım dizisinin Ufuk’u Ali Burak Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Burak Ceylan hangi dizilerde oynadı?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Benim Hayatım dizisinin Ufuk’u Ali Burak Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Burak Ceylan hangi dizilerde oynadı?

Benim Hayatım dizisinin Ufuk’u Ali Burak Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Burak Ceylan hangi dizilerde oynadı?

Magazin

Benim Hayatım dizisinin Ufuk’u Ali Burak Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Burak Ceylan hangi dizilerde oynadı?

Ali Burak Ceylan, Star TV’de yayınlanan Benim Hayatım dizisinde Ufuk Harisoğlu karakteri ile izleyicinin karşısına çıktı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkatleri üzerine çekmesinin ardından ‘Benim Hayatım dizisinin Ufuk’u Ali Burak Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli?’ ve ‘Ali Burak Ceylan hangi dizilerde oynadı?’ araştırmaları da yoğunluk kazandı…

31 Ekim 2021, Pazar 17:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çocukluk yaşlarından itibaren spora ilgi duyan Benim Hayatım’ın Ufuk’u Ali Burak Ceylan, lisans eğitimini de Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü'nde aldı. Mezuniytenin ardından oyunculuk eğitimi de alan yakışıklı oyuncu profesyonel oyunculuğa ise Kara Sevda dizisi ile adım attı. İşte, Benim Hayatım dizisinde Ufuk Harisoğlu karakterini canlandıran Ali Burak Ceylan’ın biyografisi ve oynadığı diziler…

BENİM HAYATIM DİZİSİNİN UFUK’U ALİ BURAK CEYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

26 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul’da doğan Ali Burak Ceylan’ın bir abisi ve bir ablası vardır. 14-16 yaşlarındayken Demir sporda başarılı bir güreşçi olan Ali Burak Ceylan, geçirdiği rahatsızlık yüzünden güreşi bıraktı ve hemen ardından binicilik sporuna başladı.

Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Bedensel ve zihinsel engelli vatandaşlara atla terapi ve rehabilitasyon çalışmalarında bulundu.

2014 yılında “Diriliş Ertuğrul” dizisinde birkaç bölümünde at binme sahnelerinde küçük bir rol alan Ali Burak Ceylan, 2015 yılında yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı ve başrolünde Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu’nun oynadığı “Kara Sevda” dizisi ile profesyonel oyunculuğa adım attı.

2017 yılında yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın yaptığı ve Öykü Karayel, Gökhan Alkan, Ege Kökenli, Hakan Gerçek ve Fatih Dönmez’in yer aldığı Kalp Atışı adlı dizide Oğuz karakterini canlandırdı.

ALİ BURAK CEYLAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

  • 2017 - Kalp Atışı (Oğuz Dağçakrak)
  • 2016 - Reis (Korhan)(Sinema Filmi)
  • 2015 - 2016 - Kara Sevda (Tufan Kaner)
  • 2014 - Diriliş Ertuğrul

UFUK HARİSOĞLU KİMDİR?

Harisoğlu Holding’in tek varisi, çapkın ve başına buyruk bir delikanlıdır. Babasının ismi altında ezilmiştir. Bu ezikliğin acısını kadınlardan çıkarmakta ve çoğu zaman kontrolünü kaybetmektedir. Yaşadığı platonik aşkla saplantılı bir adama dönüşür. 

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
31 Ekim 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Bir aşk biter yenisi başlar
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Yazın yıldızları
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Gökçen Erdoğan
Estetik mi?
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
25 ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
98. yaşımız kutlu olsun!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Rasim Abi'ye çok selam!
Suna Akyıldız
Funda Duru
Elazığ Hayvan Barınağı'nda neler oluyor?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yapıyor?