Magazin Benim Kocam Yapmaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Benim Kocam filmi nerede çekildi?
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Benim Kocam Yapmaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Benim Kocam filmi nerede çekildi?

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Benim Kocam Yapmaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Benim Kocam filmi nerede çekildi?

Benim Kocam Yapmaz filmi, eğlenceli konusuyla televizyon ekranlarında kahkaha tufanı koparıyor. Kocasının sadakatinden asla şüphe duymayan Selvi ve onun şüpheci ailesinin içine düştüğü komik durumların anlatıldığı film, oyuncuları ve çekildiği yerlerle dikkat çekiyor.

14 Eylül 2021, Salı 17:40 Son Güncelleme:
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Benim Kocam Yapmaz filmi, gerçek aşkın ve sadakatin sorgulandığı bir ortamda ortaya çıkan beklenmedik durumları ve bu durumlar karşısında yaşanan komediyi gözler önüne seriyor. Filmin sonunda ise yine gerçek aşk kazanıyor. İşte, Benim Kocam Yapmaz filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği mekanlar hakkında ayrıntılı bilgiler…

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Benim Kocam Yapmaz filmi İstanbul’un farklı semtlerinde çekildi.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİNİN KONUSU

Sami ve Selvi örnek gösterilen bir evliliğe sahiptirler. Selvi kocasına çok güvenmektedir ve asla onun sadakatinden şüphe etmez. Fakat Sami’nin geçirdiği bir kaza her şeyin değişmesine sebep olur.

Selvi, bir kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan kocasının kaza esnasında yalnız olmadığını öğrenir. Birçok kötü tecrübe yaşayan ve bu nedenle de hiçbir erkeğe güvenemeyen Selvi'nin ailesi, gerçekleri ortaya çıkarmak için Sami'nin peşine düşerler. Ancak işler bekledikleri gibi gitmez ve Selvi'nin ailesi, kendilerini beklenmedik durumların içinde bulurlar.

BENİM KOCAM YAPMAZ OYUNCULARI KİMLER?

  • Merve Sevi
  • Çağkan Çulha
  • Nurseli İdiz
  • Şeyla Halis
  • Kimya Gökçe Aytaç
  • Wilma Elles
  • Orçun Kaptan

 

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