Benim meyvelerim | Çocuklar için oyunlar
Bu tarz etkinliklerle çocuklar bir iş başarmanın ve bir eser ortaya koymanın rahatlığını hisseder. Bu his çocuğun güven duygusunun gelişmesini sağlar.
05 Kasım 2021, Cuma 12:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çocuklar için oynanan benim meyvelerim oyunu çocuğunuzun güven duygusunun gelişmesini sağlar.
MALZEMELER
Tepsi, birkaç elişi kâğıdı, kalem, sulu boya, sıvı yapıştırıcı ve tuz. Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Kaç tane meyve biliyorsun? Bildiğin meyveleri çizmek ister misin? Öncelikle çocuğunuzla birlikte kâğıtla çeşitli meyveler çiziniz. Çizdiğiniz meyvenin çizgileri üzerinden yapıştırıcı ile geçiniz ve kâğıda tuz serpiniz. Fazla kalan tuzu bir yere dökünüz ve tuzla ortaya çıkan meyvenizi dilediğiniz gibi renklendiriniz.
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