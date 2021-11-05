Benim meyvelerim | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynanan benim meyvelerim oyunu çocuğunuzun güven duygusunun gelişmesini sağlar.

MALZEMELER

Tepsi, birkaç elişi kâğıdı, kalem, sulu boya, sıvı yapıştırıcı ve tuz. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Kaç tane meyve biliyorsun? Bildiğin meyveleri çizmek ister misin? Öncelikle çocuğunuzla birlikte kâğıtla çeşitli meyveler çiziniz. Çizdiğiniz meyvenin çizgileri üzerinden yapıştırıcı ile geçiniz ve kâğıda tuz serpiniz. Fazla kalan tuzu bir yere dökünüz ve tuzla ortaya çıkan meyvenizi dilediğiniz gibi renklendiriniz.