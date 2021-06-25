Benim saksım (Oyun)

MALZEMELER

Karton, kalem, canlı/ cansız çiçekler ve yapraklar, maket

bıçağı, kalem. Yaş: 3-6

NASIL OYNANIR?

Kartona bir saksı çizin.Üst kısma ucu sivri bir kalem veya maket bıçağı ile delikler açın. Çocuğunuzdan çiçekleri bu deliklerden geçirmesini ve kendi saksısını oluşturmasını isteyin.Çocuğunuzla çiçek toplayabilir veya evdeki cansız süs çiçeklerinizi kullanabilirsiniz!