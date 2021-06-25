Benim saksım (Oyun)
Mini deliklerden geçirmeye çalıştıkları çiçek saplarıyla bu oyun çocukların ince motor gelişimlerini oldukça destekleyecektir.
25 Haziran 2021, Cuma 10:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Karton, kalem, canlı/ cansız çiçekler ve yapraklar, maket
bıçağı, kalem. Yaş: 3-6
NASIL OYNANIR?
Kartona bir saksı çizin.Üst kısma ucu sivri bir kalem veya maket bıçağı ile delikler açın. Çocuğunuzdan çiçekleri bu deliklerden geçirmesini ve kendi saksısını oluşturmasını isteyin.Çocuğunuzla çiçek toplayabilir veya evdeki cansız süs çiçeklerinizi kullanabilirsiniz!