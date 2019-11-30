Benim Tatlı Yalanım 24. bölüm özeti

Dağ evinde büyük sürpriz

Suna ve Nejat’ın ayrılığının üzerinden 2 hafta geçmiştir. Her ikisi de yeni hayatlarına adapte olarak, birbirlerini unutmaya çalışmaktadırlar. Ancak unutmak hiç kolay değildir. Suna kimseye söylemese de sabahları Kayra’nın okuluna gitmekte, Kayra ve Nejat’ı uzaktan da olsa gözlemektedir.

Kayra’nın Aylin’le her geçen gün gelişen ilişkisine şahit olmaktadır. Nejat’ın Suna’ya olan öfkesi geçmemiştir ancak o da Suna’nın neler yaptığını merak etmeden duramaz.

Tıpkı Suna gibi, kendini göstermeden Suna’yı uzaktan izler. Saniye, Hayri’nin sırrını öğrendiği için ona çok öfkelidir ve anlatacağı hiçbir şeyi dinlememektedir. Hayri’nin aklına Saniye’yi dağ evine götürmek gelir. Suna’dan yardım ister. Suna, Hayri’ye yardım eder ancak onu dağ evinde bir sürpriz beklemektedir.

Benim Tatlı Yalanım 24. bölüm fragmanı





Benim Tatlı Yalanım 23. bölüm izle





Suna ve Nejat'ın yolları ayrıldı

Nejat, en mutlu günü olacağını düşündüğü sabaha kötü bir sürprizle uyanmıştır. Suna ortada yoktur. Herkes düğün için hazırlanmışken Nejat Suna’yı aramaktadır. Bulduğunda Suna notta bıraktığı kelimeyi bu defa Nejat’ın yüzüne tekrarlar.

Nejat Suna’nın Pervin meselesine bu kadar tepki göstermesine inanmak istemese de Suna kestirip atar. Nejat’tan ayrılır. Bu arada Aylin sözünü tutar, Kayra Suna’nın evden ayrıldığı gün Aylin’le eve döner. Nejat, kızının dönüşüyle avunurken, Suna, kardeşleriyle beraber yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Her zaman hayalini kurdukları muhallebici için dükkan arayışına başlarlar.

Suna ve Nejat’ın ayrı olmasına çok üzülen Hayri ve Saniye, Burcu ve Serkan’ı da harekete geçirerek Nejat ve Suna’yı bir araya getirme planı yaparlar. Onlar buna uğraşırken Aylin de eski ailesini yeniden bir araya getirme planları yapmaktadır.

Hande ise Aylin’in Kayra Gözlük’ü kimin aldığını söylememesi üzerine asıl patrona ulaşmak için harekete geçer. Hayri ve Saniye’nin planını gören Suna bu aşkın önüne geçemeyeceğini anlayınca, Nejat’ı kendisinden tamamen uzaklaştıracak bir şey yapması gerektiğine karar verir.

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