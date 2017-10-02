Benim tavrım benim makyajım



KAT VON D ÖN SATIŞ ETKİNLİĞİNİ KAÇIRMAYIN!

Sephora iş birliği ile makyaj severlerin beğenisine sunuluyor. Kısa sürede dünyanın ilgisini çeken çarpıcı koleksiyon, Türk kozmetik tutkunlarına ulaşacak.Ürünlerin en önemli özellikleri, “Kalıcılık”, “Yoğun pigmentasyon” ve “Kapatıcılık”.#BenimTavrımBenimMakyajım sloganı ile kendini ortaya koyan marka tarzı ve tavrı olan makyaj severlerin vazgeçilmezi olacak.6 Ekim Cuma saat 12:00’de Sephora Nişantaşı mağazası görkemli bir etkinlikle Kat Von D ürünlerini görücüye çıkarıyor.Everlasting Liquid Lipstick - Likit RujUzun süreli etki. Yüksek pigmentler. Mat bitiriş... Everlasting Liquid Lipstick serisine 9 yeni ton geliyor: Neon turkuazdan macenta ve çimento grisine kadar birçok yeni renk tonu... Bu yeni renk seçenekleriyle dudaklar farklı görünümlere kavuşuyor. Ürünlerin formülündeki uzun süreli, yüksek pigmentli mat bitiriş sayesinde ruj rengini kaybetmiyor.Kontür PaletiBir sanatçı paletinden esinlenerek gölge ve ışık nüanslarını kapsayan 6 mat renkten oluşan Shade+Light yüz kontür paleti nötr, sıcak ve soğuk renkler içeriyor. Yüzde belirtmek istediğiniz bölgelerin üzerine doğal bir gölge oluşturmak için koyu renkleri kullanın, ardından ön plana çıkarmak istediğiniz yüz bölgelerini açık renklerle belirginleştirin. Bu palet, Shade+Light kontür tekniği ile elmacık kemiklerinin nasıl belirginleştirileceği, yüzün nasıl inceltilebileceği ve burnun nasıl şekillendirileceğini öğretirken aynı zamanda da Kat tarafından anlatılan bir kullanım kitabı içeriyor.TATTOO LINER / EyelinerHassas, kolay ve sorunsuz bir uygulama için sıra dışı incelikte olmasının yanı sıra yüksek pigmentli, waterproof ve uzun süre dayanıklılığa sahip... 2 farklı renk tonuyla görücüye çıkan eyeliner gözlerde bulaşmadan ve bozulmadan kalıcılığını koruyor. Kat von D’nin en sevdiği ürün arasında ise Trooper rengindeki Tattoo Liner başı çekiyor.STUDDED KISS LIPSTICKRuj Koleksiyonu Studded Kiss ruj koleksiyonu, klasik renklerden en rock’n’roll renklere kadar giden mat, saten ve simli rujlardan oluşuyor. Yoğun pigmentli formülü bir sürüşte zengin bir renk elde edilmesini sağlıyor. İçeriğindeki A, C ve E vitaminleri ise dudakların yumuşak kalmasına yardımcı oluyor. Kat’ın çivili ikonik bileziğinden esinlenen bir tasarıma sahip ruj , 26 farklı renk seçeneği içeriyor.