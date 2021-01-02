Etkinlik Rehberi Benim yılbaşı ağacım

Benim yılbaşı ağacım

Etkinlik Rehberi

Benim yılbaşı ağacım

Bu aktivitedeki çizme, kesme gibi eylemler çocuğun çifte koordinasyonun ve ince motor becerilerinin gelişmesini sağlar.

02 Ocak 2021, Cumartesi 17:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Malzemeler:

Ahşap çubuk (çöp şiş, dondurma çubuğu…), renkli kartonlar, sim, keçeli veya kuru boya, makas ve yapıştırıcı /Yaş: 3+

Nasıl oynanır? 

Çocuğunuzla birlikte yeşil kartonun üstüne bir üçgen çizin ve kesiniz. Eğer yeşil kartonunuz yoksa beyaz kartonun üzerini yeşile boyayıp da kullanabilirsiniz. Bu kestiğiniz üçgenin üzerine koyu yeşil keçeli veya kuru boya kalemi ile dağınık şekilde kareler çizin ve içlerini boyayınız. Daha sonrasında çam ağacı görüntüsünü andıran bu üçgeni çocuğunuz dilediği gibi süsleyebilir. Çocuğunuza üçgenin üzerini süsleyebilmesi için küçük renkli daireler, yıldızlar, düğmeler, küçük top pamuklar gibi seçenekler sunabilirsiniz. Son olarak üçgenin alt orta kısmını ahşap çubuğa yapıştırın ki ağacımız hem gövdeye sahip olabilsin hem de üç boyutlu bir görüntüye kavuşabilsin. İşte sevimli mi sevimli bir yılbaşı ağacınız oldu

Günün önemli manşetleri için tıkla


İlgili Haberler
Ağaç süsleme oyunuDüğmesiz kardan adam yapımı


Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Yılın son etkinliği: Yılbaşı temalı sofra süsleri
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER El - göz koordinasyon oyunu