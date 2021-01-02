Benim yılbaşı ağacım

Malzemeler:

Ahşap çubuk (çöp şiş, dondurma çubuğu…), renkli kartonlar, sim, keçeli veya kuru boya, makas ve yapıştırıcı /Yaş: 3+

Nasıl oynanır?

Çocuğunuzla birlikte yeşil kartonun üstüne bir üçgen çizin ve kesiniz. Eğer yeşil kartonunuz yoksa beyaz kartonun üzerini yeşile boyayıp da kullanabilirsiniz. Bu kestiğiniz üçgenin üzerine koyu yeşil keçeli veya kuru boya kalemi ile dağınık şekilde kareler çizin ve içlerini boyayınız. Daha sonrasında çam ağacı görüntüsünü andıran bu üçgeni çocuğunuz dilediği gibi süsleyebilir. Çocuğunuza üçgenin üzerini süsleyebilmesi için küçük renkli daireler, yıldızlar, düğmeler, küçük top pamuklar gibi seçenekler sunabilirsiniz. Son olarak üçgenin alt orta kısmını ahşap çubuğa yapıştırın ki ağacımız hem gövdeye sahip olabilsin hem de üç boyutlu bir görüntüye kavuşabilsin. İşte sevimli mi sevimli bir yılbaşı ağacınız oldu







