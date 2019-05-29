Benimle Söyle 2. bölüm fragmanı yayında!

Dünyanın en popüler şarkı yarışmalarından “All Together Now”, Türkiye’de “Benimle Söyle” adıyla Kanal D ekranındaki serüvenine devam ediyor. Benimle Söyle’nin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yarışmacılar jüriyi etkilemeyi başarabilecek mi? , Bu haftanın en çok puan alan yarışmacısı kim olacak? Jüri, yarışmacılar hakkında ne yorum yapacak? İşte detaylar…

Yayınlandığı ilk günden beri tekrarları da ilgiyle izlenen dünyanın en popüler yarışması Benimle Söyle kaldığı yerden devam ediyor. Program, yarışmacının şarkı söyleme ve sahne performansıyla karşısındaki 100 kişilik jüriyi etkilemesi, ayağa kaldırması ve kendisine eşlik ettirmesi üzerine kurulu. Yarışmacı, ayağa kaldırdığı her jüri için bir puan kazanacak ve en yüksek puan kazanan yarışmacılar finale gidecek.

İŞTE 2. BÖLÜM FRAGMANI!

Benimle Söyle yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Kanal D'de!



