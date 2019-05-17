Benimle Söyle 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Benimle Söyle 2. bölüm fragmanında Enis Arıkan’ın eğlenceli sunumu ile ekrana gelecek olan bu bölümde birbirinden renkli, birbirinden farklı jüri üyeleri seyirciye yine kahkaha dolu anlar yaşatacak. Peki, Bu haftanın en çok puan alan yarışmacısı kim olacak? Jüri, yarışmacılar hakkında ne yorum yapacak? Benimle Söyle 2. bölümde neler olacak? İşte Benimle Söyle 2. bölüm fragmanı…

Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım’ın, sunuculuğunu Enis Arıkan’ın üstlendiği, 100 kişiden oluşan jürisine Birce Akalay’ın kaptanlık yaptığı yeni şarkı yarışması “Benimle Söyle” yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam puan alan Benimle Söyle yarışmasında bu hafta da birbirinden yetenekli yarışmacılar jürileri etkilemeye çalışacak. Benimle Söyle yarışmacıları şarkılarını söyleyecek ve sahne performansıyla da karşılarındaki 100 kişilik jüriyi etkilemeye çalışacak. Jürileri ayağa kaldırıp ve kendisine eşlik ettirmeyi başaran yarışmacı ise yarı finale yükselecek. Yarışmacı, ayağa kaldırdığı her jüri için bir puan kazanacak ve en yüksek puan kazanan yarışmacılar finale gidecek.

Enis Arıkan’ın eğlenceli sunumu ile ekrana gelecek olan bu bölümde birbirinden renkli, birbirinden farklı jüri üyeleri seyirciye yine kahkaha dolu anlar yaşatacak.

Hiçbir yarışmacı için ayağa kalkmayan Nikki Wild başarılı yarışmacılar karşısında ne yapacak?

Jürinin iyilik meleği Ayta Sözeri, operacı Cenk Bıyık’a yine zor anlar yaşatacak. Ayta Sözeri, yarışmacılar için ayağa kalkmayan jüri üyelerine neler söyleyecek?

İŞTE BENİMLE SÖYLE YENİ FRAGMANI!

Hepsi ve daha fazlası “Benimle Söyle”nin ikinci bölümünde ekrana gelecek.

“Benimle Söyle”, 18 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.