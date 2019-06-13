Benimle Söyle 5. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kendi alanlarında popüler 100 jürisi ile izleyenlerin beğenisini toplayan Benimle Söyle’nin yeni fragmanı yayınlandı. Rekabetin kızıştığı Benimle Söyle’de yarışmacılar jüriyi etkilemeyi başarabilecek mi? Hangi yarışmacı en iyi performansı sergileyecek? İşte Benimle Söyle’nin yeni fragmanı…

Her bölümde 10 yarışmacı, jüriyi ayağa kaldırmaya ve kendisine eşlik ettirmeye çalışacak. Gecenin en çok jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finalist olacak. İkinci ve üçüncü başarılı yarışmacı ise, yeni bir performansla kendi aralarında mücadele edecek. Kazanan, birinciyle birlikte finalist olacak.

Jüri Üyeleri, dansçılardan ramazan davulcusuna, stilistlerden şan eğitmenlerine kadar kendi alanında uzmanların yer aldığı 100 kişilik jüriden oluşuyor.

İŞTE YENİ FRAGMAN!

Benimle Söyle yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!