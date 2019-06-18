Yayınlandığı ilk günden beri izleyicinin büyük beğenisini toplayan Benimle Söyle’nin 6. bölüm fragmanı yayında. Peki, Benimle Söyle yeni bölümü ne zaman? Hangi yarışmacı en iyi performansı sergileyecek? İşte Benimle Söyle’de bu hafta…

Birbirinden renkli ve eğlenceli 100 jürisi ile Kanal D’nin eğlence programı Benimle Söyle’nin yani fragmanı yayınlandı. Gösteri dünyasının alanında başarılı 100 ünlü ismin jüri koltuğunda oturduğu Benimle Söyle’de bu hafta birbirinden yetenekli yarışmacılar jüriyi etkilemeye çalışacak.

En iyi performansı sergilemeye çalışan yarışmacılar jüriyi etkilemeyi başarabilecek mi? Jüri üyeleri yarışmacıların sahne performansını nasıl değerlendirecek? İşte Benimle Söyle’nin 6. Bölüm fragmanı…

BENİMLE SÖYLE’NİN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ!

Benimle Söyle’nin yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de olacak.