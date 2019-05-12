Kanal D’nin yeni yarışması Benimle Söyle yarışması dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ekranlara geldi. 100 kişilik jürisi ve görkemli yapımı ile izleyiciyi ilk dakikalardan itibaren ekranlara kilitlemeyi başaran Benimle Söyle’de kendi alanlarında usta jüri üyeleri geceye damgasını vurdu. Peki, Benimle Söyle’nin ilk bölümünde neler yaşandı. Kim yarı finale kaldı? İşte o performanslar… İşte ilk bölümden detaylar…

Dünyanın en popüler şarkı yarışmalarından “All Together Now”, Türkiye’de “Benimle Söyle” adıyla 11 Mayıs Cumartesi akşamı ilk bölümüyle Kanal D’de ekrana geldi. Sunuculuğunu Enis Arıkan’ın yaptığı şarkı yarışması Benimle Söyle’de, 100 kişilik jüri geceye damgasını vurdu.

Dansçılardan ramazan davulcusuna, stilistlerden şan eğitmenlerine kadar kendi alanında uzmanların yer aldığı 100 kişilik jüri, müzik öğrencileri, öğretim üyeleri, müzisyenler ve şov dünyasının tüm kesimlerinden oluşuyor.

Yarışmanın ekrana gelen ilk bölümünde sesiyle, sahne performansıyla, tarzıyla birbirinden iddialı 10 yarışmacı, 100 kişilik jürinin önünde yeteneklerini sergiledi.

İŞTE O YARIŞMACILAR!

Finale kalan Zümrüt ve Eftelya performanslarıyla nefes kesti.

JÜRİYİ AYAĞA KALDIRAN KAZANACAK!

“Benimle Söyle”, yarışmacının şarkı söyleme ve sahne performansıyla karşısındaki 100 kişilik jüriyi etkilemesi, ayağa kaldırması ve kendisine eşlik ettirmesi üzerine kurulu. Yarışmacı, ayağa kaldırdığı her jüri için bir puan kazanacak ve en yüksek puan kazanan yarışmacılar finale gidecek.

Her bölümde 10 yarışmacı, jüriyi ayağa kaldırmaya ve kendisine eşlik ettirmeye çalışacak. Gecenin en çok jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finalist olacak. İkinci ve üçüncü başarılı yarışmacı ise, yeni bir performansla kendi aralarında mücadele edecek. Kazanan, birinciyle birlikte finalist olacak.

100 KİŞİLİK JÜRİ!

100 kişilik jüriden öne çıkan isimler ise şöyle; Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, Ayta Sözeri, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akat, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, müzik prodüktörü Emrah Günkaya, stilist Çiğdem Doğu, trombon sanatçısı Su Doğan, sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, türkücü Hüseyin Kağıt, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Nuri Harun Ateş, Gülçin Ergül, Çağatay Akman, Can Oflaz, Genco Ecer, Ödül Turan, Seçil Gür, Ekin Su, Eylül Çekirge...