Benimle Söyle jüri üyesi Ayta Sözeri kimdir?

Oyuncu ve şarkıcı Ayta Sözeri, sahne ve oyunculuk performansı ile televizyon dizileri ve programlarının başarılı isimleri arasında yer alıyor. Son olarak Benimle Söyle yarışmasında yer alan ve yarışmanın 100 jüri üyesi arasında olan Ayta Sözeri, programın yayınlandığı ilk dakikalardan itibaren internette merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Ayta Sözeri kimdir? Hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? İşte Ayta Sözeri’nin hayatı hakkında bilinmeyenler…

AYTA SÖZERİ KİMDİR?

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976 tarihinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde dünyaya geldi.

Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaptı.

Sinema ve dizilerde oyunculuk yapan Ayta Sözeri, şarkıcılık da yapmaktadır. Türkiye’nin ilk trans oyuncusu olan Ayta Sözeri, insan hakları ve LGBTT aktivistidir.

2012 yılında Kayıp Şehir dizisinde oynadığı rol ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ayta Sözeri 2017 yılında Gülse Birsel’in Aile Arasında filminde de rol aldı.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Hayat Bağları, Dadı, Arka Sokaklar, Kuzey Rüzgarı, Parmaklıklar Ardında, Dudaktan Kalbe, Akasya Durağı, Güneşi Gördüm, Kahramanlar, Teslimiyet, Kadın Krallığı, Papatyam, Acayip Hikayeler, Kayıp Şehir, Yalan Dünya, Hadi Ya, Paramparça, Ulan İstanbul, Tehlikeyle Flört, Koca Dünya, Aile Arasında, Meryem.