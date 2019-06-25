Benimle Söyle jüri üyesi Can Oflaz kimdir?

Ekranların sevilen yarışma programı Benimle Söyle’nin 100 jüri üyesi arasında yer alan Can Oflaz yarışmacılara yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. “Fikrimin İnce Gülü” yeniden yorumu ve çeşitli coverları ile sosyal medyada 20 milyon üzeri izlenerek adını duyuran Can Oflaz, ilk single öncesi KanalD ekranlarında “Benimle Söyle” programında jüri görevini üstleniyor! Peki, Can Oflaz kimdir? İşte Can Oflaz’ın biyografisi…

CAN OFLAZ KİMDİR?

İstanbul’da doğan Can Oflaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olup, 2011-2013 yılları arasında da Bilgi Üniversitesi’nde müzik eğitimi aldı. 2013-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Caz Vokal bölümünde Sibel Köse, Baki Duyarlar gibi çok değerli hocalardan eğitim gördü ve üniversite eğitiminin yanı sıra, Randy Esen ile caz vokal teknikleri, Emre Tankal ile Armoni Caz Gitar, Melek Yalçın ile Şan Teknikleri ve Güç Başar Gülle ile de Armoni Teori üzerine çalışmalar yapmaktadır.

2012 yılından bu yana yayınladığı cover’lar ile sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Can Oflaz, çeşitli üniversite ve mekanlarda sahne aldı. Solo projesi için yaptığı çalışmalar dışında, 2011 yazında Sezen Aksu ile Harbiye Açıkhava Konserleri'nde korist sanatçı olarak 6 konsere eşlik etti.

Can Oflaz 2016 yılının başında kısa sürede hit olan Merve Deniz'in "Dönsün Dünya" teklisinin düzenlemesini üstlendi.

2017 yılında "Vaktidir Diyorum" adlı kısa filmin müziklerini ve düzenlemelerini yapan Can Oflaz besteci ve aranjör kimliğiyle de çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda oyunculuk yapan Can Oflaz, bugüne kadar reklam filmlerinde rol aldı.







