Benimle Söyle jüri üyesi Can Oflaz kimdir? "Fikrimin İnce Gülü” yorumu ile sosyal medyada izlenme rekorları kıran Can Oflaz, parçasının televizyon dizilerinde yer almasıyla birlikte çok geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Can Oflaz şimdi de Benimle Söyle yarışmasında jüri koltuğuna oturdu. Peki, Benimle Söyle jüri üyesi Can Oflaz kimdir? İşte Can Oflaz hakkında merak edilenler…