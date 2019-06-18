Benimle Söyle jüri üyesi Caner Çalışır kimdir?

Benimle Söyle yarışmasının jüri üyelerinden Caner Çalışır sosyal medya paylaşımları ve yarışmadaki yorumlarıyla dikkat çekiyor. Peki, Caner Çalışır kimdir? İşte detaylar…

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

Radyo ve televizyon mezunu Caner Çalışır, ilk olarak Vine üzerinden paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çekti. Komedyen Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmış olan Caner Çalışır, günümüzde arkadaşları Kerimcan Durmaz, Hakan Kakız gibi DJ’lik yapıyor. Sosyal medya fenomenlerinden olan ve Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı olan Caner Çalışır, bir dönem yoğun bakıma kaldırıldığı haberleriyle gündeme gelmişti.



