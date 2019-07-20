Benimle Söyle jüri üyesi Nebi Birgi kimdir?

Gerçekleştirdiği performanslarla herkesi kendine hayran bırakan koreograf ve müzikal oyuncusu Nebi Birgi Benimle Söyle’de yaptığı yorumlar ile dikkat çekiyor. İnternette sıklıkla Nebi Birgi kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Nebi Birgi’nin hayatına dair detaylar…

NEBİ BİRGİ KİMDİR?

1986 yılında dünyaya gelen Nebi Birgi 6 yaşında folklor ile dansa başladı. Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi’nde okudu. Eskişehir’de inşaat mühendisliği okuyarak başladım. Dansa ilgisi nedeniyle bu bölümü yarıda bıraktı. Yıldız Teknik Modern Dans Bölümü’ne girdi. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Geyvan McMillen ile çalışma fırsatı yakaladı. İlk yılında Broadway’den İstanbul’a müzikallerde dans ederken Haldun Dormen ile çalışma fırsatı bulmuş, Murat Ovalı’dan doğaçlama, Ali Altuğ’dan oyunculuk, Yıldız Tunbul’dan şan, Serpil Günseli’den müzikal repertuvar, Tijen Par’dan ise diksiyon dersleri aldı.

İstanbul Üniversitesi Müzikal Bölümü’nde yarı zamanlı olarak okumaya başladı. Burada Müzikal Tiyatro Bölümü’nde Opera Sanatçısı Bergüzar Çelebi’den şan dersleri aldı. 2009’da Grease Müzikali’nde Danny Zuko rolünde oyuncu ve koreograf olarak yer aldı.

2008 – 2010 arasında Minnesota Üniversitesi’nin eğitmenleri Ann Bergeron ile Jazz dans, Kate Ufema ile şan tekniği üzerine çalışmalara katıldı ve 2009 Minnesota Summer Arts Festivali’nde yapılan Footloose Müzikali’nde oynamak üzerine Amerika’ya gitti. 2010 yılında Türkiye’ye gelen besteci ve yazar Andrew Lippa ile çalışma fırsatı buldu.

Bilgi üniversitesi Performans Sahne Sanatları Bölümü’nde burslu olarak okudu.

Nebi Birgi 2012 yılının en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülüne layık görüldü. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nca sahnelenen, koreografisini yaptığı ve başrolünde yer aldığı “Sidikli Kasabası” adlı müzikalle Afife Jale 2012 yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülünü aldı. Nebi Birgi ayrıca Direklerarası Tiyatro Ödülleri dalında Koreografi ödülüne de layık görüldü.

Oyunculuk dışında koreograf olarak çalışıyor. Ajda Pekkan’ın yaz konserlerinde çalıştı, özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatrosu’nun birçok oyunun mutfak kısmında yer aldı. Çocuk oyunu müzikallerini besteledi.