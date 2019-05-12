Benimle Söyle jüri üyesi Nuri Harun Ateş kimdir? Kontrtenor nedir?

Kontrtenor Nuri Harun Ateş Benimle Söyle yarışma programı ile internette gündem oldu. Müzik ve tiyatro eğitimleri ile dikkat çeken Nuri Harun Ateş kimdir? İşte Nuri Harun Ateş hakkındaki detaylar…

NURİ HARUN ATEŞ

Profesyonel sanat hayatı Mustafa – Övül Avkıran 5. Sokak Tiyatrosu’na dahil olmasıyla başladı. 2003 yılında “Neos Cosmos” adlı oyunda şarkıcı oyuncu olarak yer alıp, International Zurich Theater Spektakel 2003 performans ödülüne layık görüldü. Buradan aldığı bursla 2004-2005 eğitim ve öğretim yılını İsviçre Schola Cantourum Basiliensis eski müzik okulunda tamamladı.

2005 – 2008 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuarında Prof. Dr. Güzin Gürel ile çalıştı.

2004-2009 yılları arasında 5. Sokak Tiyatrosu’yla yaptığı 2. müzikli oyunu olan “Aşhura” ile Hollanda, Almanya, İsveç, İtalya, Danimarka, Belçika, İsviçre, Fransa’nın başlıca müzik ve tiyatro festivallerinde performans sergiledi.

2007 Danimarka Kopenhag Hotel Proforma Tiyatrosu’nun son projesi “The Sand Child” filminde şarkıcı oyuncu olarak yer ladı.

2007 Türkiye’nin en önemli Opera Yarışması “Siemens Opera Yarışması’nda jüri özel ödülüne layık görüldü. Bu ödül Siemens Opera yarışmasında ve Türkiye’de bir Kontrtenora verilen ilk ödül oldu.

2008 yılında Stockholm Gay Pride Festivali’nde, Riksteatern och Pusterviksteatern organizasyonunda sahne aldı. Organizasyonun konserlerinde yer almaya devam ediyor.

2009 Ağustos ayında dünya prömiyerini Danimarka’da yapan “Glorious Death” isimli müzikal ile birlikte İsveç, Norveç, İngiltere turneleri yaptı.

2009 Rotterdam Opera Günleri’nde dünya prömiyerini yapan “Dar-ül Love” isimli tek kişilik yeni opera ile Garaj İstanbul’da sahne aldı. Bu eser Türkiye’de yapılan ilk ve tek “Yeni Opera” eseridir.

2010 Freiburg Devlet Tiyatrosu Garaj İstanbul ortak yapımı “Kabinet” adlı oyunda şarkıcı oyuncu olarak rol aldı.

2010 İskoçya Tiyatro Festivali’nde “Glorious Death” isimli müzikal ile sahne aldı.

2010 Bodrum Karya Barok Topluluğu’nun solistlerinden biri oldu. 1. Bodrum Barok Müzik Festivali’nde sahne aldı.

2011 yılında “Kafası Karışık Kontrtenor” projesi ile İstanbul, İzmir, Bodrum, Çeşme, Ankara’da konserler verdi.

2012 yılında “Kafası Karışık Kontrtenor” projesi ile “Amsterdam de Prade” festivalinde konserler verdi.

2012 yılında Avrupa Şatolar Birliği organizasyonu ile Almanya Coburg’ta konserler verdi.

2016 Kıbrıs Bellapais Manastırı’nda “Temiz Kıbrıs” projesi kapsamında Soprano Demetra George Mustafaoğlu ile “Ateş and Diva” prformansını sergiledi.

2017 Ebru Nihan Celkan yönetmenliğinde “Biraz Sen Biraz Ben” adlı tiyatro oyununda başrolde sahne aldı.

KONTRTENOR NEDİR?

Kontrtenor, ses kası yapısı ve rengi nedeniyle kadın ses aralığında şarkı söyleyebilen erkek opera yorumcularına verilen ad. Kontrtenor, ses renklerinde, en ince tenorun da incesine verilen isim daha da açığı; kadın sesi inceliğinde çıkan erkek sesi.