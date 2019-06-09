Benimle Söyle jüri üyesi Su Doğan kimdir?
Benimle Söyle jüri üyelerinden trombon sanatçısı Su Doğan internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Su Doğan kimdir? İşte Su Doğan hakkında merak edilenler…
Trombon sanatçısı Su Doğan Benimle Söyle jüri üyeleri harasında yer alıyor. Peki, Su Doğan kimdir? İşte Benimle Söyle jüri üyesi Su Doğan hakkında merak edilenler…
SU DOĞAN KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’da Trombon Sanat Dalı üzerine eğitim almıştır. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı’nda okumuştur. Aslen Antalya’lı 17 Ağustos doğumludur.
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nda çalışmıştır. İstanbul Gençlik Caz Orkestrası’nda Trombon sanatçısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.