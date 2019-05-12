Benimle Söyle jürileri OperaTwins Didem – Sinem Balık kimdir?

Benimle Söyle yarışması jüri üyeleri ile dikkat çekiyor. İnternette jüri üyeleri merak ediliyor. Merak edilen isimlerin başında da OperaTwins Didem-Sinem Balık geliyor. Peki, OperaTwins Didem-Sinem Balık kimdir? İşte Didem-Sinem Balık ile ilgili merak eidlenler…

DİDEM – SİNEM BALIK KİMDİR?

OperaTwins (Opera İkizleri) adıyla tanınan Didem ve Sinem Balık, İzmir'de doğdular. 1998-1999 yıllarında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldular. 1998 yılı sonlarında, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda kariyerlerine başladılar. Antalya Opera ve Balesi'nde Sinem Balık; Kálmán'ın Çardaş Prensesi operetinde, Slyva Varescu baş karakterini, Didem Balık; Verdi'nin La Traviata operasında Flora karakterini canlandırdı.

Sanatçılar; 2000 yılında Konservatuvar Mezunları Derneği tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla Avusturya'ya gönderildiler. Viyana'ya Prayner Konservatuvarı'na devam ettiler. 2003 yılında, Sinem Balık Viyana Devlet Opera ve Balesi Korosu'yla (Staatsoper) Salzburg Festivalin'de (Salzburger Festspile) 7 eserde söyledi. Didem Balık Teather an der Wien'de 2 ayrı eserde görev aldı.

Avusturya'da; Plácido Domingo, Lia Lantieri, Katia Riccarielli, Dolora Zajick, Juan Diego Flórez , Maximilian Cencic, Francisco Gutiérrez, Toma Popescu ve Manfred Mayerhofer gibi dünyaca ünlü müzisyenlerle ile repertuvar, yorum ve teknik çalışmaları yaptılar. Didem Balık, 2007 yılında "I Due Timidi" Operası Signora Guidotti, Madre di Mariuccia ve Lisa rollerini Viyana Kammeroper'de temsiller verdi.

Sanatçılar, 2000 yılından beri "OperaTwins" olarak aralarında Avusturya ve Türk Cumhurbaşkanları, Benin Kralı, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanları, Parlamenterler, prens, prensens ve kontların bulunduğu, dünyanın çeşitli şehirlerinde; Viyana, Linz, New York, Washington, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Galaz'da konserler verdiler. Viyana Belediye Sarayı, Birleşmiş Milletler, Hoffburg Sarayı, Türk Büyük Elçiliği, Düsseldorf Parlamentosu, Brüksel Avrupa Parlamentosu, Washington DC'de Stratmore Music Center, New York'ta 2006 ve 2008 Türk Festivali, Light House'da konserler yaparak beğeni topladılar.

7 dildeki repertuvar çeşitliliğiyle birçok uluslararası festivale katılan OperaTwins'in repertuvarlarında; Opera aryaları, duetlerinin yanı sıra, Broadway Müzikalleri, Operetler, Zarzuella, Film müzikleri, Türk bestecilerinden eserler de bulunmaktadır. Opera İkizleri hala Avusturya'nın Viyana şehrinde yaşamaktadırlar.







