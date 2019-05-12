Benimle Söyle jürilerinden Gür Akad kimdir?

1986 yılında Klips ve Onlar grubuyla "Halley" adlı parçayla Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Gür Akad, şimdi de Benimle Söyle jüri üyeliği ile gündemde. Peki, Gür Akad kimdir? İşte Gür Akad’ın biyografisi…

GÜR AKAD KİMDİR?

Gür Akad, 1958 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Pikapta Beatles, YES ve Pink Floyd’un çalındığı bir evde büyüdü.

İlk kurduğu grup olan KLİPS ile 1986 yılında Eurovision Türkiye elemelerini kazanarak yurtdışında Türkiye'yi temsil etti. 1990’da da ikinci kez Roma'da Türkiye'yi temsil etti. Uzun yıllardır müzikle iç içe olan Gür Akad, bu süre içinde Barış Manço, Sezen Aksu, İlhan İrem, Ajda Pekkan, Erkin Koray, Tarkan, Egoist, Grup Destan, Özlem Tekin, Sertab Erener ve daha birçok sanatçıya vokal yapıp gitar çaldı. 2011 yılında Alpay Şalt ve Cem Köksal'la birlikte Gitarizma projesini başlattı. Kendine özgü gitar tekniğiyle pek çok genç müzisyene ilham kaynağı oldu. Türkiye’nin sayılı solo gitaristleri arasında yer alan Gür Akad, hala kendi grubuyla çalmaya ve söylemeye devam ediyor.







