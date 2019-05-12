Benimle Söyle jürisi Nikki Wild kimdir?

Türkiye’de Rock ‘n’ Roll, Glam Rock ve 80’s Rock denince ilk akla gelen isimlerden olan Nikki Wild Benimle Söyle yarışması jürileri arasında yer alıyor. Peki, Nikki Wild kimdir? İşte detaylar…

NIKKI WILD KİMDİR?

Punk Levent veya Nikki Wild adıyla tanınan Levent Koçkar İstanbul Beyoğlu’nun tanınan simalarından. Nikki ismi Mötley Crüe'nun basçısı Nikki Sixx'ten geliyor. Nikki Wild – Levent Koçkar 1970 yılında İsviçre’de doğdu. Anne ve babası, 60'larda çalışmak için İsviçre'ye gitmiş Nikki Wild – Punk Levent de orada büyüdü. Müzik Nikki’nin hayatına çok küçük yaşlarda girdi. Yedi yaşında Elvis Presley dinlemeye başladı. Beatles, Led Zeppelin derken punk, rock, heavy metal'le devam etti. Türkiye'ye döndükten sonra "Turizm ve otelcilik lisesini bitirdi. Yer yokluğundan, düğün salonlarında ya da Beyoğlu'ndaki sinemalarda düzenlenen heavy metal konserlerine gitmeye başladı.

1988 yazında Yeşilköy'de bir otelde cankurtaranlık yaptı. 19 yaşında Bodrum'da plaj işletti. Pek çok barda barmenlik, DJ'lik yaptı. Bir gün süren bir garsonluk macerası da oldu. Kliplerde oynadı. Siyaset Meydanı, Dr. Stress, A Takımı gibi tartışma programlarına çıktı. Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizide satanist bir grubun lideri olarak da rol aldı.

Türkiye’ye konser vermeye gelen gruplara asistanlık yaptı. Nikki Wild radyo programları yapmaya devam ediyor.