Müziğin coşkusu Kanal D’de devam ediyor. Türkiye’nin sevilen müzik yarışması Benimle Söyle 9. bölüm fragmanı yayında… Peki, Benimle Söyle ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benimle Söyle 9. Bölüm birincisi kim oldu? İşte Benimle Söyle yeni fragmanı!

Benimle Söyle 9. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarına geliyor. Yetenekli yarışmacıları ve enerjisi yüksek jüri üyeleri ile televizyon ekranlarının sevilen porgramı Benimle Söyle’de müziğin coşkusu Türkiye'yi sarmaya devam ediyor!

İŞTE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Program, yarışmacının şarkı söyleme ve sahne performansıyla karşısındaki 100 kişilik jüriyi etkilemesi, ayağa kaldırması ve kendisine eşlik ettirmesi üzerine kurulu. Yarışmacı, ayağa kaldırdığı her jüri için bir puan kazanacak ve en yüksek puan kazanan yarışmacılar finale gidecek.



