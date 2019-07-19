Benimle Söyle yarı final fragmanı yayında! İşte Benimle Söyle yarışmacıları!
Benimle Söyle 11. bölüm fragmanı yayında! Benimle Söyle'de yarı final heyecanı yaşanıyor! Yarı finalde yetenekli yarışmacılar jüriye zor anlar yaşatacak! İşte Benimle Söyle yarı final fragmanı ve yarı final yarışmacıları!
Kanal D’nin sevilen yarışma programı Benimle Söyle yarı final ile ekranlara geliyor. Peki, Benimle Söyle’de kimler finale kalacak? İşte Benimle Söyle’nin 11. Bölüm fragmanı ve Benimle Söyle yarışmacıları
Yayınlandığı günden beri hem yarışmacıları hem de birbirinden ilginç jüri üyeleri ile izleyiciyi ekran başına çekmeyi başaran Benimle Söyle’de yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarı finale kalan yarışmacılar finale kalabilmek ve jüriyi ayağa kaldırabilmek için birbiriyle yarışacak.
İŞTE YARI FİNAL FRAGMANI
YARI FİNAL YARIŞMACILARI
Özgür Bolat
Uğur Öz
Doğan Cem
Dalganabak Müzik Grubu
Gamze Tan
Ece Barak
Zeynep Arslanoğlu
Hande Everes
Said Aytaç
Murat Sarı
Serra Hepgül
Muhammed Önder
Sertan Özer
Yiğit Okan Demirel
Dila Kışla
Umur Tutku
Işık Şimşek
Berke Bahçeci
Zümrüt Şahin
Eftalya Fettahoğlu
İzleyicileri televizyon ekranlarında adeta müzikal bir şölen bekliyor. Benimle Söyle yeni bölümüyle 21 Temmuz Pazar 20.00'de Kanal D'de!