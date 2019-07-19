Kanal D’nin sevilen yarışma programı Benimle Söyle yarı final ile ekranlara geliyor. Peki, Benimle Söyle’de kimler finale kalacak? İşte Benimle Söyle’nin 11. Bölüm fragmanı ve Benimle Söyle yarışmacıları

Yayınlandığı günden beri hem yarışmacıları hem de birbirinden ilginç jüri üyeleri ile izleyiciyi ekran başına çekmeyi başaran Benimle Söyle’de yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarı finale kalan yarışmacılar finale kalabilmek ve jüriyi ayağa kaldırabilmek için birbiriyle yarışacak.

İŞTE YARI FİNAL FRAGMANI

YARI FİNAL YARIŞMACILARI

Özgür Bolat

Uğur Öz

Doğan Cem

Dalganabak Müzik Grubu

Gamze Tan

Ece Barak

Zeynep Arslanoğlu

Hande Everes

Said Aytaç

Murat Sarı

Serra Hepgül

Muhammed Önder

Sertan Özer

Yiğit Okan Demirel

Dila Kışla

Umur Tutku

Işık Şimşek

Berke Bahçeci

Zümrüt Şahin

Eftalya Fettahoğlu

İzleyicileri televizyon ekranlarında adeta müzikal bir şölen bekliyor. Benimle Söyle yeni bölümüyle 21 Temmuz Pazar 20.00'de Kanal D'de!