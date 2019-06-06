Benimle Söyle yeni fragmanı yayında! Benimle Söyle jürileri kimler?

Benimle Söyle 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Benimle Söyle’de yarışmacılar şarkı söyleme ve sahne performansıyla karşılarındaki 100 kişilik jüriyi etkileyebilecek mi? İşte Benimle Söyle 4. bölüm fragmanı…

Benimle Söyle programı, yarışmacının şarkı söyleme ve sahne performansıyla karşısındaki 100 kişilik jüriyi etkilemesi, ayağa kaldırması ve kendisine eşlik ettirmesi üzerine kurulu. Yarışmacı, ayağa kaldırdığı her jüri için bir puan kazanacak ve en yüksek puan kazanan yarışmacılar finale gidecek.

Benimle Söyle ekram macerasına 4. bölümüyle devam ediyor. Birbirinden başarılı ünlü 100 ismin jüri üyesi olduğu yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eğlenceli anlar kadar duygusal anların da yaşandığı Benimle Söyle yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

İŞTE BENİMLE SÖYLE 4. BÖLÜM FRAGMANI!

BENİMLE SÖYLE JÜRİLERİ KİMLER?

100 kişilik jüriden öne çıkan isimler ise şöyle; Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, Ayta Sözeri, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akat, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, müzik prodüktörü Emrah Günkaya, stilist Çiğdem Doğu, trombon sanatçısı Su Doğan, sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, türkücü Hüseyin Kağıt, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Nuri Harun Ateş, Gülçin Ergül, Çağatay Akman, Can Oflaz, Genco Ecer, Ödül Turan, Seçil Gür, Ekin Su, Eylül Çekirge...