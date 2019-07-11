Benimle Söyle yeni fragmanı yayında! İşte yeni bölümdeki sürpriz!

Benimle Söyle 10. bölüm fragmanı yayında! Benimle Söyle bu hafta sürpriz bir bölümle ekrana geliyor! Son anda elenen yarışmacılar bir kez daha jüri karşısına çıkıp, şanslarını deneyecek! İşte Benimle Söyle yeni bölümü ile ilgili detaylar…

Ekranların sevilen yarışma programı Benimle Söyle bu hafta yayınlanacak yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyenlerin beğendiği isimler tekrar ekran karşısında olacak. Son anda elenen yarışmacılar bir kez daha jüri karşısına çıkıp, şanslarını deneyecek!

İŞTE YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Benimle Söyle yeni bölümüyle 13 Temmuz Cumartesi 20.00'de Kanal D'de!



