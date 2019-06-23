Benimle Söyle’nin yeni bölümünde Nikki Wild yarışmacı Teoman Caferoğlu’nun performansında ilk defa ayağa kalktı. Peki, Benimle Söyle’nin 7. bölümünde neler yaşandı? İşte Nikki Wild’ı ayağa kaldıran o performans…

Yapımcılığını Medyapım’ın, sunuculuğunu Enis Arıkan’ın, 100 kişilik dev jürisinin kaptanlığını ise Birce Akalay’ın yaptığı “Benimle Söyle” dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi.

Farklı tarzı ve hiçbir yarışmacıya kalkmamasıyla birçok izleyicinin dikkatini çeken jüri üyesi Nikki Wild yarışmacı Teoman Caferoğlu’nun performansı sonucu ilk defa ayağa kalktı.

Ayağa kalkması ile stüdyoda eğlenceli dakikaların yaşanmasına sebep olan ünlü jüri “çünkü çok beğendim, tarzım, bu çok iyi geldi, tebrik ediyorum” dedi.

Benimle Söyle yeni bölümleri ile her cuma- cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de...