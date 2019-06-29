Benimle Söyle’nin jüri koltuğunda oturan Çağatay Akman internette merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Çağatay Akman kimdir? İşte Çağatay Akman ile ilgili merak edilenler…

ÇAĞATAY AKMAN KİMDİR?

Çağatay Akman, 31 Temmuz 1998’de Çankırı’nın Korgun ilçesine bağlı Kesecik köyünde doğdu. İki kez üst üste sınıfta kaldığı için liseden atıldı.

Çağatay Akman, 12 Haziran 2016'da yayımlanan "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısı ile tanındı. 8 Haziran 2017'de "Sensin Benim En Derin Kuyum" adlı şarkısını yayımladı. 14 Eylül 2017'de "Bizim Hikaye" adlı şarkısını yayımladı. Şarkı, Bizim Hikaye dizisinin jenerik müziği olarak kullanıldı. 15 Şubat 2018'de ise "Yüreğim Davacı" adlı şarkısını yayımladı. 21 Temmuz 2018'de "Çek Silahını Daya Göğsüme" adlı şarkısını yayımladı. Ayrıca gitar çalabilen Çağatay Akman, müzikal kariyerinin yanı sıra Bizim Hikâye dizisinin 12. bölümünde konuk oyuncu olarak rol aldı. Çağatay Akman, ayrıca 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan" kategorisine aday gösterildi.

"Nasıl Çağatay Akman Oldum?" adlı bir kitap çıkardı.