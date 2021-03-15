Ev dekorasyonunun vazgeçilmezi olan benjamin, doğru bakılırsa çok uzun yıllar yaşıyor. Farklı türler ile en çok bakılan ev bitkisi arasında yer alıyor. Peki, benjamin çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Benjamin çiçeği hikayesi nedir? Benjamin çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

BENJAMİN ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle dolaylı yoldan ışığı seven bir bitki olduğunu söylemek gerek.

Kış veya yaz oda sıcaklığı bulunan ortamda yetiştirilmelidir.

Güneşin olduğu bölgeye doğru bitki eğilme yaşadığı için, belirli aralıklarla hareket ettirilmesi gerekir.

Hava akımından kolayca etkilendiği için buna dikkat etmek önemlidir.

Yılda bir veya iki defa vitamin ve mineral kaynağı eklenmesi gerekir.

Genellikle nisan ayının başlarında sıcak dönemlerde saksı değişimi yapılmalıdır.

Aynı şekilde çoğalması açısından aşamalı olarak uygulamalar ele alınabilir. Böylece daha fazla Benjamin bitkisi yetiştirme imkanı elde etmek mümkün.

Birden fazla gövde veya dal var ise, yakın bir noktada kesilmelidir.

Ardından suya konarak belli bir süre köklenmesi sağlanır.

Ardından köklenmiş olan Benjamin bitkisi yeni bir saksıya dikkatli şekilde yerleştirilebilir.

Bu bölümde kesilmiş olan kısmın toprak altında kalması ile beraber, mum veya silikon kullanmak suretiyle hava ile teması kesilebilir.

Bu uygulamalar eşliğinde periyodik olarak tekrarlayabilir ve Benjamin bitkisini sürekli şekilde çoğaltabilirsiniz. Böylece evde ya da işyerleri ile beraber birçok farklı mekanda böylesi özel bir bitki yetiştirmeniz oldukça kolaydır.

BENJAMİN ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bir süs bitkisi olarak öne çıkan Benjamin, özellikle mekanı hoş bir hava kalkması sebebiyle tercih edilmektedir. Yaprakların güzelliği ve görkemli etkisi ruhsal açıdan kişinin rahatlamasına ve zihnin açılmasına olanak tanıyor. Özellikle dekoratif amaçlı ev ya da iş yerlerinde rahatlıkla kullanım imkanı sağlamaktadır. Yüksek oranda oksijen ihtivası ile ortamı daha ferah ve sağlıklı hale getirmektedir. Mis kokusu doğal şekilde alanın daha hoş kokmasına imkan tanır. Diğer yandan yüksek sesi emmesi ile bilinen Benjamin bitkisi, aynı zamanda motivasyon arttırıcı bir etki oluşturmaktadır.

Hafızayı güçlendirir ve birçok farklı hastalığa karşı da korur. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı etkilidir. Üretkenliği artırma konusunda da oldukça önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söylemek gerekir. Bütün bu faydaları ve etkileri daha geniş bir yelpazeye yiyebilmek için, dikkatli şekilde çoğaltma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Böylece işyerleri ile ev ve farklı mekanlarda rahatlıkla Benjamin bitkisini değiştirmeniz mümkün olur.



