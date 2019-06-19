Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) göktaşı Bennu'nun en net fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, NASA Bennu'nun fotoğrafını Dubai'deki Burj Khalifa binasının yerden yüksekliğinden bile daha yakın bir mesafeden (690 metre) çekmeyi başardı.

NASA Bennu göktaşının bugüne kadar çekilen en detaylı fotoğrafını yayınladı.

Yapılan açıklamaya göre, NASA Bennu'nun fotoğrafını Dubai'deki Burj Khalifa binasının yerden yüksekliğinden bile daha yakın bir mesafeden çekmeyi başardı. NASA'nın öncelikli planı Bennu'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor. NASA'nın ikinci planı ise nükleer silah kullanmak.

Bennu’yu incelemek üzere Osiris-Rex isimli uzay aracı görevlendirilmişti. Gök taşından elde edilen veriler, güneş sisteminin detaylıca ele alınmasına katkı sağlamak amacıyla kullanılacak.