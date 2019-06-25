Bennu Gerede yeni aşka yelken açtı
Bennu Gerede, Endonezya Bali Adası’nda tanıştığı Fransız Aurele Ricard ile 2018’te aşk yaşamaya başlamıştı. Ama bu ilişkisi uzun sürmemişti.
İki ay önce yazdığı ‘Ben, Ben Nü’ adlı kitapla dikkatleri üzerinde toplayan Bennu Gerede’nin yalnızlığı uzun sürmedi. Kendinden yaşça küçük yeni gözdesi ile önceki gece Cihangir’deydi. El ele yürüyorlardı.
Flaşlar patlayınca telaşlanıp birbirlerinden uzaklaşmaya çalıştılar.
Bennu Gerede sevgilisinin adını açıklamadı ve “Medyatik olmayı hiç sevmiyor” dedi.
HALİL KALMUK-HAKAN KIRARSLAN/ POSTA