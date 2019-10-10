Bennu Gerede'nin üçüncü ada macerası başladı

2013’de Survivor yarışmasına katılan, 2016-2018 arasında Endonezya’nın Bali Adası’nda yaşayan fotoğrafçı-yazar Bennu Gerede geçen yıl İstanbul’a dönmüştü

10 Ekim 2019, Perşembe 07:39 Son Güncelleme:
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Bennu Gerede'nin üçüncü ada macerası başladı

Müge Dağıstanlı/ POSTA

Bennu Gerede bu kez de Sedef Adası’na yerleşti. MAG Dergisi’nin “Adada nasıl yaşamınız var?” sorusuna da şu cevabı verdi:

'Kaliteli bir hayatım var'

“Kaliteli bir hayatım var. Sırrım sevgi, şefkat, aşk, sevişmek, paylaşmak ve kaliteli şarap. Televizyon, internet ve cep telefonundan da uzak duruyorum.”

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