Bennu Yıldırımlar: 8.5 yıl oynayacağım aklıma gelmezdi

2006-2010 arasında Kanal D’nin efsane yapımları arasında yer alan ‘Yaprak Dökümü’nde ‘Fikret’i oynayan Yıldırımlar “Bu rolü hem tiyatro hem de dizide canlandırdım. 179 bölüm dizide, 400 oyunda tiyatroda ‘Fikret’i oynadım. Hayatımda bir karakterin 8.5 yıl süreceği aklıma gelmezdi” dedi.

Bennu Yıldırımlar sözlerine şöyle devam etti:

“Fikret nedeniyle hep gözü yaşlıydım. Senaristler bana gülen karakteri az yazıyor. Neşeli sahneler yazarlarsa sevinirim.”

Efsane kadro şimdi ne yapıyor?

■ Halil Ergün (Ali Rıza Bey): 2011’de oynadığı ve 4 bölümde biten ‘Gün Akşam Oldu’dan sonra ekrandan uzaklaştı. 2015’te ‘Koyverdin Gittin Beni’ adlı bir film çekti. 28 Şubat’ta yeni filmi ‘Acı Kiraz’ vizyona giriyor.

■ Fahriye Evcen (Necla): ‘Yaprak Dökümü’nden ‘Yalancı Bahar, ‘Veda’, ‘Çalıkuşu’ ile ‘Kurt Seyit ve Şura’da oynadı. 2014’ten beri setlerden uzak olan oyuncu Burak Özçivit ile evlenip oğlu Karan’ı dünyaya getirdi.

■ Gökçe Bahadır (Leyla): Aralarında ‘Kayıp Şehir’ ve ‘Ufak Tefek Cinayetler’in de olduğu 6 dizide daha oynadı. Şu an ‘İzmir’in Kızları’ müzikalinde başrolde.

■ Deniz Çakır (Ferhunde): ‘İffet’, ‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ gibi dizilerde yer aldı. ‘Vurgun’ dizisi 6 bölümde bitti. ‘Beyaz’ adlı oyunla izleyici karşısına çıkıyor.

■ Güven Hokna (Hayriye): En son 2015’te ‘Ömrüm Sessiz Bir Çığlık’ adlı dizide rol alan oyuncu Ankara’ya yerleşti.

■ Tolga Karel (Oğuz): Diziden sonra oyunculuk kariyeri yolunda gitmeyen Tolga Karel 2016’da Sarah Scotti ile evlendi. Amerika’ya yerleşip TIR şoförlüğü yapmaya başladı.

■ Caner Kurtaran (Şevket): Kariyerine devam eden oyuncu, birçok dizide yer aldı. En son 2015’te kısa sürede final yapan ‘Acil Servis’te oynadı.



