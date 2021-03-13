Muğla Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Bensu Narlı’nın cenazesi, Güllük Mezarlığı’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gözyaşlarıyla defnedildi. Cenaze töreninde Narlı’nın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu gözlendi. İlçedeki bazı kadın grubu üyeleri de cinayete tepki gösterdi.

"BİR ANLIK ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM"

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı S.K’nin polisteki ilk ifadesinde, "Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum. Beni istememesini hazmedemedim. Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Tüfekle vurdum. Çok pişmanım." dediği öğrenildi. Ayrıca katil zanlısına yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sürdürülen soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin Serhat K.’nın arkadaşı E.D. olduğu öğrenildi. E.D.’nin ’yardım ve yataklık’ suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adilyeye sevk edildi.

DHA