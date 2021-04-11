Bensu Soral aşı olduktan sonra gelen tepkilere yanıt verdi

Koronavirüs aşısı olduğunu açıklayan oyuncu Bensu Soral, kendisine gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaptı. Soral, "Crohn hastasıyım. Maalesef kullandığım ilaç bağışıklığımı düşürüyor. Bu ilacı kullananlar, aşı sıralamasında çok üst sıralarda olmasa da önceliği var. Ben de bu sayede aşı oldum" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Aşı sırası ve önceliği hakkındaki eleştirilerin ardından Soral bir açıklama yayınladı. Soral şu ifadeleri kullandı: "Merhabalar... Öncelikle aşı sırası ve önceliği gibi konularda büyük bir hassasiyet olmasına çok sevindiğimi ve bu hassasiyeti paylaştığımı belirtmek isterim. Ben Crohn hastasıyım. Crohn; kronik bir rahatsızlık olmakla beraber her hafta kendime iğne yapmamı gerektiren bir hastalık."

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

Crohn, sindirim sistemini oluşturan yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklardaki bir veya birkaç bölümü tutabilen, tutulan bölümde kalınlaşma ve ülserler oluşturan bir hastalıktır. Genel olarak rektum, kolon ve ince bağırsağın alt kısımlarını etkileyen ayrıca ender olsa da diğer sindirim sistemi hastalıklarında olduğu gibi bu durum kişinin mide, yemek borusunu hatta ağzını da etkileyebilir. Bu kişilerin üçte biri kalın bağırsak problemleri yaşasa da geri kalan kesimi sadece ince bağırsak problemi yaşar.