Bensu Soral düğün videosunu paylaştı

Bensu Soral, iş insanı Hakan Baş ile cumartesi günü dünyaevine girmişti. Bensu Soral bugün düğün videosunu takipçileri ile paylaştı

03 Ekim 2018, Çarşamba 21:05 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, Çarşamba 22:12
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Cumartesi günü 3 yıllık sevgilisi Hakan Baş ile nikah masasına oturan Bensu Soral düğün günü çekilmiş özel videoyu takipçileri ile paylaştı.

500 davetlinin katıldığı düğün videosunu, " Yanımızda olan-olamayan herkese ve bizi tanımadıkları halde çook içten mesajlar atan sevenlerimize gelsin" notuyla paylaştı

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Bensu Soral'ın evlendikten sonraki ilk işi, sosyal medya hesabında soyadını değiştirmek oldu.

Soral sosyal medya hesabındaki soyadını güncelleyerek, Bensu Soral Baş olarak değiştirdi.

İŞTE O VİDEO

Haberin fotoğrafları için tıklayınBensu Soral soyadını değiştirdi


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