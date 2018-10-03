Bensu Soral düğün videosunu paylaştı
Bensu Soral, iş insanı Hakan Baş ile cumartesi günü dünyaevine girmişti. Bensu Soral bugün düğün videosunu takipçileri ile paylaştı
Cumartesi günü 3 yıllık sevgilisi Hakan Baş ile nikah masasına oturan Bensu Soral düğün günü çekilmiş özel videoyu takipçileri ile paylaştı.
500 davetlinin katıldığı düğün videosunu, " Yanımızda olan-olamayan herkese ve bizi tanımadıkları halde çook içten mesajlar atan sevenlerimize gelsin" notuyla paylaştı
SOYADINI DEĞİŞTİRDİ
Bensu Soral'ın evlendikten sonraki ilk işi, sosyal medya hesabında soyadını değiştirmek oldu.
Soral sosyal medya hesabındaki soyadını güncelleyerek, Bensu Soral Baş olarak değiştirdi.
İŞTE O VİDEO
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