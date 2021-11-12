Bensu Soral: Psikoloji bozan bir durum!

2018 yılında nikâh masasına oturduğu Hakan Baş’la evliliğinde sorunlar yaşayan Bensu Soral, “Bizim Hakan ile öyle bir düşmanlığımız yok! Benim için çok değerli bir insan. Yeri çok ayrı” dedi. Eski partneri Kubilay Aka ile arasında çıkan aşk dedikodusu için de “Diğer sanatçı arkadaşlarımızın da başına gelen bir durum. Keşke ilişkiler böyle kirletilmese. Çok yıpratıcı ve psikoloji bozan bir durum” diye konuştu.